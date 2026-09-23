Żurek: Nie można wykluczyć, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb

Spór wokół funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w kolejny etap. Prokurator z zespołu zajmującego się skutkami orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych przy udziale KRS po 2017 roku przedstawił zarzuty dwóm osobom wykonującym obowiązki w TK. Chodzi o Zofię H., dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego oraz Piotra P., komendanta Straży Trybunalskiej.

– Dzieje się rzeczywiście dużo, ale to jest początek. Dlatego że wyznaczyłem pewną drogę i ona jest konsekwentnie realizowana. Więc przede wszystkim najpierw koalicja została przekonana do tego, że trzeba odbudować Trybunał, później zostali wybrani naprawdę bardzo dobrzy prawnicy, ludzie o twardych kręgosłupach i to jest cała nasza nadzieja. A teraz się zaczynają efekty działań prokuratury – stwierdził Waldemar Żurek w TVP Info.

Praworządność przywrócą służby?

Minister sprawiedliwości stwierdził, że prokuratura już od kilku tygodni "bardzo intensywnie działała". - Robimy to krok po kroku i każdy tydzień przybliża nas do tego, żeby legalni wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zasiedli za stołem, a te osoby, które niszczą prawo, stanęły też przed niezawisłym sądem – stwierdził polityk.

– Też nie możemy wykluczyć tego, że prawo będziemy przywracać za pomocą służb, które są w państwie za to odpowiedzialne, żeby ten porządek utrzymać – stwierdził Waldemar Żurek w TVP Info.

Przypomnijmy, że w środę funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Annę P. i Piotra M., byłych członków zarządu Solvere sp. z o.o. Sprawę komentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Berek wybrany przez Sejm na sędziego TK. Nawrocki ma wątpliwości

4 września Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Berek do niedawna pełnił funkcję ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Maciej Berek w poniedziałek zwrócił się w piśmie do prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o "niezwłoczne" wskazanie miejsca i daty umożliwienia mu złożenia ślubowania.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

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