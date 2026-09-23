Macierewicz pod lupą prokuratury. Żurek grzmi: Dość teatru

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza w związku z próbą wejścia na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Śledztwo prokuratury ws. Macierewicza. Żurek: Dość teatru. Czas odpowiedzieć za swoje czyny

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, udostępniając komunikat prokuratury, napisał na platformie X:

"Panie Antoni Macierewicz, interwencja poselska to nie usługa kurierska, a polski policjant na służbie to nie pański prywatny portier".

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny ocenił, że "przez lata przyzwyczaił się pan do bezkarności i przekonania, że legitymacja na Wiejskiej stawia pana ponad prawem".

"Szantażowanie młodych funkcjonariuszy policji »załatwieniem postępowań karnych« tylko dlatego, że nie chcieli wpuścić pana z torbą z prowiantem na teren AWS to nie żaden heroizm. To zwykła polityczna buta i brak szacunku do munduru" – napisał.

Waldemar Żurek przypomniał, że prokuratura wszczęła śledztwo z art. 231 i 224 Kodeksu karnego. "Przed polskim prawem jest pan dokładnie takim samym obywatelem jak każdy, kogo mija pan na ulicy" – dodał.

"Dość teatru. Czas odpowiedzieć za swoje czyny" – zakończył swój wpis.

Komunikat prokuratury w sprawie Antoniego Macierewicza

W komunikacie czytamy, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w dniu 23 września 2026 roku śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w dniu 13 września 2026 roku w Warszawie, przy ul. Karmelickiej 9 przez funkcjonariusza publicznego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, związanych z wykonywaniem mandatu poselskiego, poprzez powołanie się na wykonywanie interwencji poselskiej określonej w art. 20 Ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora, stosując groźbę bezprawną wobec funkcjonariuszy publicznych w postaci spowodowania wobec nich postępowania karnego, w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych polegających na uniemożliwieniu mu wejścia na teren AWS, czym działał na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego i niezakłóconego wykonywania ustawowych zadań funkcjonariuszy Policji oraz zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania Akademii, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. i art.224 § 2 k.k. w zw. z art.11 § 2 k.k.

"W dniu 14 września 2026 roku do Prokuratury Okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z którego wynikało, że Poseł na Sejm RP Antoni Macierewicz groził pełniącym służbę przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości funkcjonariuszom policji spowodowania postępowań karnych w celu zmuszenia ich do jego wpuszczenia na teren obiektu. Z dołączonych do zawiadomienia materiałów wynika, że Poseł Antoni Macierewicz, w celu wejścia na teren obiektu, powoływał się przy tym na wykonywanie interwencji poselskiej i wynikające z niej uprawnienia, w sytuacji gdy bezpośrednim celem wejścia do budynku było dostarczenie przebywającej w nie Posłance na Sejm żywności, napojów i leków, który to cel nie pozostaje w związku funkcjonalnym z przewidzianymi w art. 20 Ustawy o mandacie posła i senatora uprawnieniami wynikającymi z interwencji poselskiej" – napisał rzecznik prokuratury, prok. Piotr Antoni Skiba.

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