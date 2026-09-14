Kierwiński zawiadamia prokuraturę na Macierewicza. "Dość tego"

Chodzi o incydent przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie poseł PiS miał złapać funkcjonariusza za mundur. "Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów" – oświadczył szef MSWiA.

Do incydentu doszło w czasie zamieszania wokół odwołania rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed siedzibą uczelni pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości, wśród nich Antoni Macierewicz.

W budynku od kilku dni przebywa posłanka PiS Maria Kurowska. Politycy jej partii przekonywali, że chcą dostarczyć jej żywność i leki. Funkcjonariusze nie pozwolili im jednak wejść do środka.

Do sieci trafiło nagranie przedstawiające rozmowę Macierewicza z jednym z policjantów. Poseł PiS powoływał się na swoją legitymację poselską, zapowiadał funkcjonariuszowi konsekwencje sądowe, a następnie złapał go za element munduru, próbując odczytać jego nazwisko.

"Macierewicz musi odpowiedzieć"

Na sytuację zareagował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy Policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza. Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów" – napisał na platformie X.

To kolejny w ostatnich dniach głośny incydent z udziałem byłego ministra obrony. Podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego doszło do szarpaniny między Macierewiczem a protestującymi. Na opublikowanych w internecie nagraniach widać polityka wymachującego przedmiotem, który uczestnicy protestu próbowali mu odebrać.

W sieci pojawiło się również zdjęcie przyniesionej przez protestujących tabliczki spryskanej farbą. Według medialnych relacji mógł zrobić to Macierewicz.

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