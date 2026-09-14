MSWiA płaci TVP. Ponad 5 mln zł za obecność w śniadaniówce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarło z Telewizją Polską umowę opiewającą na 5,42 mln zł. Resort wykupił obecność w emitowanym na antenie TVP 2 programie "Pytanie na śniadanie" – wynika z danych, do których dotarł "Presserwis".

MSWiA płaci TVP. Stanowski: Mamy chyba rekord!

Umowa została podpisana 4 września i obejmuje zakup czasu antenowego. W ramach współpracy zaplanowano emisję wątków w 16 miniaudycjach oraz 7 felietonów. Kontrakt będzie obowiązywał przez 87 dni.

Doniesienia Press.pl skomentował m.in. Patryk Słowik.

"Szanowna Pani @K_Galecka, przeczytałem właśnie, że MSWiA zawarło z Telewizją Polską wartą 5,42 mln zł umowę na obecność w programie TVP 2 "Pytanie na śniadanie". Zarówno Pani, jak i Szanownemu Ministrowi Kierwińskiemu, załatwię wejście do Kanału Zero gratis. Panu Ministrowi, gdy w końcu przyjdzie na wywiad, nawet ciasteczka sfinansuję!" – napisał na X.

"5,4 miliona za obecność w "Pytaniu na śniadanie" w TVP2. Mamy chyba rekord!" – dodał od siebie Krzysztof Stanowski.

Ranking śniadaniówek

Sierpniowe wyniki, które podał portal Wirtualne Media, nie przyniosły większych zmian w zestawieniu najpopularniejszych programów śniadaniowych. Liderem pozostał TVN z programem "Dzień Dobry, Wakacje", drugie miejsce zajęło "Pytanie na śniadanie" TVP 2, a podium zamknął "Halo, Tu Polsat". To właśnie program Polsatu jako jedyny zanotował spadek widowni w porównaniu z lipcem.

"Dzień Dobry, Wakacje" zakończyło sierpień ze średnią widownią na poziomie 373 tys. osób. W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to wzrost o 10 tys. widzów. Jednocześnie udział programu w rynku wyniósł 7,89 proc. w grupie ogólnej, podczas gdy w lipcu było to 7,97 proc. W grupie komercyjnej 20–54 udział sięgnął 9,94 proc.

Na drugim miejscu znalazło się "Pytanie na śniadanie". Program emitowany w TVP 2 również poprawił wynik względem lipca. W sierpniu przed telewizorami zasiadało średnio 321 tys. widzów, podczas gdy miesiąc wcześniej było ich 309 tys. Wzrosły także udziały audycji w rynku. W grupie ogólnej "Pytanie na śniadanie" osiągnęło 6,69 proc., wobec 6,61 proc. w lipcu. W grupie komercyjnej udział programu wyniósł 6,27 proc.

Najgorzej w zestawieniu wypadło "Halo, Tu Polsat Wakacje". Sierpniowe wydania przyciągały średnio 184 tys. widzów. To o 8 tys. mniej niż w lipcu, kiedy program oglądało średnio 192 tys. osób. W drugim miesiącu wakacji program Polsatu miał 3,16 proc. udziału w rynku w grupie ogólnej oraz 3,61 proc. w grupie komercyjnej. "Halo, Tu Polsat Wakacje" wyróżniało się na tle konkurencji także częstotliwością emisji — jako jedyny z trzech programów było nadawane wyłącznie w soboty i niedziele.

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