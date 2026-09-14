Rekordowe poparcie dla AfD. Takiego wyniku jeszcze nie było

Z najnowszego sondażu wynika, że ugrupowanie może liczyć na 30 procent poparcia – to niemal dokładnie tyle, co zsumowany wynik obu aktualnie rządzących partii establishmentu – CDU i SPD.

Niemcy. AfD z 30 proc. poparcia w skali kraju

Sondaż przeprowadziła pracownia GMS. Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy w historii badań preferencji wyborczych Niemców odnotowała 30 proc. poparcia w skali całego kraju.

Na drugiej pozycji z wynikiem 20 proc. znalazła się CDU/CSU. Kolejne miejsca zajmują trzy partie lewicowe Zieloni (14 proc.), SPD i Lewica (po 11 proc.).

Pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego. Gdyby wybory rzeczywiście skończyły się takim wynikiem, wszystko rozbiłoby się o poszczególne mandaty – niewykluczone, że zbudowanie rządu bez AfD albo postkomunistycznej Lewicy byłoby trudne.

Establishment słabnie

Wybory do Bundestagu odbędą się jednak dopiero w 2029 roku. Na ten moment koalicja pod wodzą kanclerza Friedricha Merza, złożona z CDU/CSU-SPD bije rekordy niepopularności, ale dysponuje stabilną większością w Bundestagu i nie planuje organizować przedterminowych wyborów. Kierownictwo CDU wyklucza też opcję współpracy z AfD, choć oczekiwania części tzw. partyjnych dołów, ale także elektoratu, wskazują na chęć porozumienia się z prawicą.

Koalicja nie spełnia wyborczych obietnic i nie radzi sobie z kryzysem gospodarczym. Ponadto w niektórych najważniejszych sprawach koalicjanci nie są zgodni. O ile CDU sygnalizowało zaostrzenie polityki migracyjnej, SPD konsekwentnie wspiera masowa migrację. W praktyce zmiany w polityce migracyjnej są kosmetyczne, a sytuacja w żaden sposób się nie poprawia.

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