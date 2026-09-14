Komendant SOP odwołany. "Nie może wykonywać swoich obowiązków"

Jaworski od stycznia był zawieszony w pełnieniu czynności służbowych. Wcześniej MSWiA wszczęło wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

O decyzji prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. – W związku z sytuacją, w której pełniący funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa gen. brygady Radosław Jaworski nie może wykonywać swoich obowiązków służbowych w wyniku decyzji szefa MSWiA, po rozmowie i w uzgodnieniu z Generałem Jaworskim, Prezydent RP Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie go ze stanowiska – przekazał Leśkiewicz w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Rzecznik prezydenta wskazuje na odpowiedzialność Kierwińskiego

Odwołanie komendanta SOP wymaga uzgodnienia z prezydentem. – Powołanie lub odwołanie Komendanta Służby Ochrony Państwa wymaga uzgodnienia z Prezydentem RP, co wynika wprost z przepisów ustawy regulującej funkcjonowanie tej formacji – przypomniał rzecznik.

Leśkiewicz odniósł się również do odpowiedzialności ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego za funkcjonowanie SOP. – Za stan formacji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszych osób w państwie bezpośrednią odpowiedzialność ponosi nadzorujący SOP minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński – przekazał. – Mając na względzie dobro formacji i pełniących w niej służbę funkcjonariuszy, Prezydent RP oczekuje od rządzących transparentnych i zgodnych z prawem działań – dodał Leśkiewicz.

Jaworski zawieszony od stycznia

20 stycznia MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec gen. Radosława Jaworskiego i zawieszeniu go w pełnieniu czynności służbowych. Jego obowiązki przejął wówczas dotychczasowy zastępca, płk Tomasz Jackowicz.

Zmiany w SOP poprzedziła kradzież Lexusa należącego do rodziny premiera Donalda Tuska. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Samochód został skradziony sprzed domu premiera w Sopocie. Po kradzieży stanowiska stracili dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera. Jaworski wykorzystał następnie zaległy urlop, a później przebywał na zwolnieniu lekarskim.

21 lipca doszło do kolejnej zmiany na czele formacji. Pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu, dotychczasowemu zastępcy komendanta. Zastąpił płk. Tomasza Jackowicza.

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