Nie tylko politycy z Ukrainy. Tyle osób odesłało Nawrockiemu odznaczenia

W pierwszym roku prezydentury Karola Nawrockiego 14 osób zwróciło przyznane im odznaczenia. "Przypadki te dotyczyły różnych rodzajów odznaczeń państwowych nadanych w latach 1984-2026, w tym m.in. Orderu Odrodzenia Polski, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Krzyża Zasługi, Krzyża Wolności i Solidarności, Medalu za Długoletnią Służbę oraz Gwiazdy Iraku w różnych klasach i stopniach" – przekazała Kancelaria Prezydenta w korespondencji z portalem Gazeta.pl.

Urzędnicy z KPRP zaznaczyli, że "przypadki te nie miały jednolitego charakteru ani wspólnej podstawy". Zazwyczaj zwrotom towarzyszyły listy wskazujące na motywy podjętej decyzji. Wśród nich był protest przeciwko odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. W niektórych przypadkach odznaczenia przekazano bez uzasadnienia.

Odesłali odznaczenia prezydentowi Nawrockiemu

Odznaczenia zwrócili m.in.: były premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman, ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar (Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej), szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow (Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej) oraz szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha (Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej).

Portal Gazeta.pl wymienił również Polaków, którzy zdecydowali się zwrócić prezydentowi RP swoje odznaczenia, jednak bez podawania imion i nazwisk. Byli to m.in.: kobieta odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, mężczyzna (Krzyż Wolności i Solidarności), znany aktor (Srebrny Krzyż Zasługi), a także historyk i opozycjonista z czasów PRL (Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski).

Co ciekawe, były poseł Piotr Fogler, który zapowiedział oddanie Złotego Krzyża Zasługi w proteście przeciwko decyzji o odebraniu orderu Zełenskiemu, ostatecznie nie zdecydował się na fizyczny zwrot odznaczenia. Według Kancelarii Prezydenta, deklaracja miała charakter symboliczny.

Jak podkreśliła KPRP, rezygnacja z odznaczenia jest jedynie czynnością faktyczną, niewywołującą skutków prawnych. W świetle ustawy osoby, które zwróciły odznaki posiadanych orderów, a nie zostały ich pozbawione, nadal pozostają osobami odznaczonymi.

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