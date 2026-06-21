"Słuszna decyzja". Polityk Konfederacji chwali Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Rzońca: Ten order nigdy nie powinien być wręczony Zełenskiemu

Sytuację skomentował w niedzielę na antenie TVP Info polityk Konfederacji Krzysztof Rzońca.

– Decyzja pana prezydenta Nawrockiego jest oczywiście słuszna i oczekiwana. Cieszymy się, że została podjęta. Była też na wniosek posła Konfederacji Grzegorza Płaczka, który o to apelował do pana prezydenta, więc cieszymy się, że została podjęta – powiedział wiceprezes partii Nowa Nadzieja.

Jak podkreślił Rzońca, "ten Order nigdy nie powinien zostać wręczony prezydentowi Zełenskiemu". – Jest to oczywiste. Nie zgadzam się, żeby czynni politycy dostawali najwyższe ordery państwa polskiego – mówił gość TVP Info.

– Oczywiście, że te ordery były rozdawane na prawo i lewo jak cukierki, co zresztą widać po tym, jak strona ukraińska oddaje te ordery. Dowiadujemy się, jak wiele z nich niepotrzebnie zostało nadanych, natomiast zwrócę uwagę jeszcze raz, że strona związana z KO powtarza rosyjską narrację w tej sprawie – mówił polityk Konfederacji.

– Ta sprawa jest między Polską a Ukrainą i oczywiste jest, że Rosja próbuje się pod to podczepić wypuszczając swoją propagandę – dodał.

Polityk Konfederacji: Zełenski tego nie zrozumiał

Krzysztof Rzońca odniósł się do sprawy również na portalu X.

"Otrzymanie polskiego orderu powinno być zaszczytem i powodem do dumy dla każdego, kto go otrzymuje, ale także wielkim zobowiązaniem wobec Polski i Polaków! Tego najwyraźniej nie zrozumiał Wołodymyr Zełenski!" – napisał polityk.

Jak podkreślił przedstawiciel Konfederacji: "Czynni politycy nie powinni otrzymywać polskich najważniejszych odznaczeń państwowych". "Dziś Zełenski oraz inni przedstawiciele Ukrainy pokazują nam, ile te odznaczenia są dla nich warte! Nic nie są dla nich warte, dlatego je zwracają!" – dodał Rzońca.

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