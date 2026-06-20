Nie tylko Zełenski. Były prezydent Ukrainy oddaje Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że w sobotę odesłał Order Orła Białego.

Kuczma rezygnuje z Orderu Orła Białego

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Oświadczenie Kuczmy w tej sprawie zamieściła w mediach społecznościowych Darka Olifer, rzecznik jego fundacji.

"W związku z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego podjąłem decyzję o zrzeczeniu się tego odznaczenia, którym miałem zaszczyt zostać uhonorowany w 1997 roku" – przekazał Leonid Kuczma.

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Były prezydent Ukrainy wspomina o Kwaśniewskim

Były prezydent Ukrainy zapewnił, że przez cały okres pełnienia przez siebie urzędu, budowanie przyjaznych relacji z Polską uważał za jeden z priorytetów.

"Wspólnie z moim kolegą Aleksandrem Kwaśniewskim dokładaliśmy wszelkich starań, aby to osiągnąć. Szczególną uwagę poświęcaliśmy rozwiązaniu problemów historycznych w relacjach między naszymi narodami, czego efektem było nasze wspólne oświadczenie z 2003 roku o pojednaniu. "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie" – tę zasadę wypracowaliśmy wspólnie z prezydentem Kwaśniewskim przy duchowym wsparciu wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Przez dziesięciolecia zasada ta się sprawdzała. Prawdziwa przyjaźń Ukrainy i Polski stała się rzeczywistością" – czytamy w oświadczeniu Kuczmy.

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