Zrównanie wieku emerytalnego? Zaskakujące odpowiedzi posłów klubu Rozwój Plus

Politycy klubu parlamentarnego Rozwój Plus byli pytani przez "Orientuj się" o kilka kwestii, w tym związki partnerskie, aborcję, wiek emerytalny czy politykę migracyjną.

Związki partnerskie. Politycy klubu Rozwój Plus przeciwko

Janusz Cieszyński pytany o związki partnerskie, odpowiedział, że "nie w takiej formie, jak rząd zaproponował".

Krzysztof Szczucki i Robert Gontarz odpowiedzieli nie.

– Nie, absolutnie nie – powiedział Sylwester Tułajew. Dodał, że "jest ustawa o statusie osoby najbliższej i temu jestem bliski".

Z kolei Marcin Horała odpowiedział, że "jako związki partnerskie – nie". – Status osoby najbliższej – tak – dodał.

Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział zaś, że nie widzi możliwości zarejestrowania związków partnerskich, które posiadają status bliski małżeństwu. – Widzę możliwość ułatwień organizacyjnych w sytuacji, w której ludzie np. prowadzą wspólne gospodarstwo domowe – podkreślił.

Pytani o równość małżeńską dla pary jednopłciowych i legalną aborcję odpowiedzieli "nie".

– Nie w takiej formie, jak zaproponowała większość sejmowa. Zresztą to nie przypadek, że ten projekt nie jest w stanie wyjść z Sejmu – powiedział Janusz Cieszyński.

Wiek emerytalny. Zaskakujące odpowiedzi polityków "Rozwój Plus"

Zaskakujące odpowiedzi polityków klubu Rozwój Plus, pojawiły się, jeśli chodzi o wiek emerytalny.

Pytani o zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, Krzysztof Szczucki odpowiedział "tak".

– To jest kwestia, nad którą można byłoby porozmawiać, ale ruszanie tego tematu mogłoby być czymś bardzo trudnym. Niewątpliwie, trzeba dawać bardzo dużo przywilejów kobietom, które urodziły dzieci – powiedział natomiast Robert Gontarz.

Marcin Horała odparł, że "warto się zastanowić, doceniając kobiety za posiadanie dzieci".

– Pojawiła się taka propozycja, żeby ten wiek był równy, ale minus np. dwa lata za każde dziecko. Wydaje mi się to kierunkowo lepsze. Kobiety żyją dużo dłużej. Są dużo lepszego zdrowia, są lepiej wykształcone i myślę, że już za chwilę będą lepiej zarabiały – stwierdził.

Sylwester Tułajew powiedział zaś, iż uważa, że dzisiejszy podział jest słuszny.

– Wiek emerytalny bez zgody Polaków nie powinien być zmieniony. To jest temat z takich referendalnych – mówił Janusz Cieszyński.

Limit płac dla lekarzy?

Odpowiadając na pytanie o limit płac do lekarzy, Marcin Horała powiedział, że "w państwowej służbie zdrowia oczywiście tak".

Podobnej odpowiedzi udzielili Robert Gontarz, Sylwester Tułajew, Janusz Cieszyński i Robert Gontarz

Polityka migracyjna

Kolejne pytanie dotyczyło polityki migracyjnej – otwarta czy zamknięta?

– To nie jest pytanie na tak lub nie – stwierdził Janusz Cieszyński.

Krzysztof Szczucki zauważył, że "mądra polityka migracyjna, to znaczy napływ ludzi z zewnątrz nie jest niczym złym, ale musi to się odkrywać pod kontrolą państwa i trzeba wpuszczać tych, którzy rzeczywiście Polsce pomogą, a nie zaszkodzą".

– Nie ma zgody na nielegalnych migrantów – mówił Sylwester Tułajew.

Szymon Szynkowski vel Sęk powiedział, że "musimy kontrolować kto przyjeżdża na polskie terytorium, natomiast możemy tutaj zapraszać osoby, które mogą się Polsce przydać, ale tylko w ramach legalnej, selektywnej migracji".

– Zdecydowanie zamknięta. My, Polacy, jako gospodarze tego domu Polskę, naprawdę mamy prawo decydować o tym, kogo zaprosimy. Są ludzie wartościowi, których chętnie byśmy do Polski pozyskali. Ale powinno to być bardzo ściśle kontrolowane – powiedział Marcin Horała.

Robert Gontarz zwrócił uwagę, że "zamknięta, szczelna, rozsądna przede wszystkim". – Wszystko można zrobić racjonalnie, tak, żeby Polska nadal została najbezpieczniejszym krajem na świecie – dodał.

Powszechna służba wojskowa?

Pytani o powszechną służbę wojskową, Janusz Cieszyński odpowiedział tak.

– Dla mężczyzn uważam, że tak – mówił Krzysztof Szczucki.

Szymon Szynkowski vel Sęk stwierdził, że "będziemy musieli pomyśleć o przywróceniu powszechnej służby wojskowej".

Marcin Horała ocenił, że powinno być powszechne przeszkolenie wojskowe. – Trzy miesięczne przeszkolenie. Musimy budować te przeszkolone rezerwy, po to, żeby nie było wojny. Mówiąc krótko – chcesz pokoju, szykuj się do wojny – podkreślił.

Robert Gontarz powiedział zaś, że "dziś nie jesteśmy przygotowani na powszechną służbę wojskową, chociażby ze względu na nasze możliwości szkoleniowe". – Niemniej jednak musimy pamiętać o tym, że jeśli chcemy poważnie podchodzić do naszego bezpieczeństwa, to musimy podejmować także poważne decyzje – dodał.

Politycy "Rozwoju Plus" pytani o polexit, odpowiedzieli zgodnie nie.

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