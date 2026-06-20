Zełenski przerywa milczenie. Zareagował na decyzję Nawrockiego o odebraniu orderu

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

Zełenski stracił Order Orla Białego. Reakcja prezydenta Ukrainy

Wołodymyr Zełenski w sobotę na platformie X napisał, iż "wczoraj prezydent Polski zauważył, że Order Orła Białego nie jest zwykłą nagrodą".

"Jest symbolem najwyższego zaufania Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza on szczególną więź z polskim państwem i szczególną wdzięczność Narodu Polskiego. Taki symbol wymaga nie tylko zasług, ale także szacunku dla wartości, które stanowią fundament naszej wspólnoty" – dodał.

Ocenił, że "dlatego, jeśli uważa się, że ten szczególny symbol może pozostać u Katarzyny II, Benita Mussoliniego i Gerharda Schrödera, to my na Ukrainie nie będziemy z tym dyskutować".

"Ukraina jest wdzięczna narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, które odgrywają znaczącą rolę w walce o naszą i waszą niepodległość od Rosji. Ukraina nigdy nie zapomina o solidarności i rozumie, że współpraca między państwami i narodami w naszym regionie jest jedną z namacalnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukraińców i dla każdego państwa sąsiedniego. Ukraina będzie kontynuować obronę w tej wojnie rozpętanej przez Rosję, i z pewnością osiągniemy godny pokój. Ukraina jest wdzięczna wszystkim narodom, państwom i przywódcom, którzy będą kontynuować stanie po naszej stronie w obronie wolności i którzy, wraz z Ukrainą, będą służyć jako gwaranci powojennego pokoju w Europie oraz nowego, rzeczywistego bezpieczeństwa" – napisał.

Wołodymyr Zełenski dodał, że "Ukraina pozostanie otwarta na wszystkie sensowne formaty zaangażowania z Polską, aby spróbować uniknąć sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej przeszłości oraz zapewnić odpowiedni szacunek dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku".

"A Ukraińcy robią wszystko, co w naszej mocy, aby Europa nie poniosła klęski w tym stuleciu. Jestem dumny z naszego narodu i z KAŻDEGO ukraińskiego wojownika – z milionów ukraińskich mężczyzn i kobiet, którzy zasługują na niezaprzeczalny szacunek za heroizm, jaki Naród Ukraiński wykazał w obronie przed rosyjską agresją" – dodał.

Zełenski odesłał order

Prezydent Ukrainy podkreślił, iż "wierzyliśmy, że Order Orła Białego, przyznany w 2023 roku, był przeznaczony dla narodu ukraińskiego i naszej armii".

"Tak właśnie powiedziano w tamtym czasie. Dziś odesłałem Order prezydentowi Polski" – poinformował.

Dodał, iż "wierzy, że przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy".

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