"Odmówiono nam bez żadnego wyjaśnienia". Tak administracja Bidena potraktowała Ukrainę

Jak podaje "Kyiv Independent", powołując się na wysokich rangą urzędników ukraińskich, za rządów Joe Bidena Ukraina próbowała uzyskać licencję na produkcję pocisków przechwytujących dla systemu obrony powietrznej Patriot.

Według źródeł, propozycję przekazano ówczesnemu sekretarzowi obrony USA Lloydowi Austinowi i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Jake’owi Sullivanowi. Odpowiedź Waszyngtonu była jednoznaczna: Kijów nie otrzyma licencji.

– Próbowaliśmy to zrobić i przedstawiliśmy różne opcje, ale powiedziano nam po prostu "nie" bez żadnego wyjaśnienia – powiedział rozmówca dziennikarzy.

Portal wskazuje, że gdyby decyzja w sprawie Patriotów była pozytywna, Ukraina mogłaby już teraz produkować rakiety zdolne do obrony przestrzeni powietrznej przed rosyjskim zagrożeniem.

W publikacji zauważono, że prawie dwa lata później Ukraina po raz kolejny wystąpiła z tym samym wnioskiem – tyle że tym razem w znacznie trudniejszych okolicznościach.

Trump również mówi "nie"

Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił niedawno, że nie zgodził się na produkcję rakiet Patriot przez Ukrainę. Jak zaznaczył, Waszyngton musi uważać, komu pozwala na produkcję tego typu.

Wcześniej prezydent USA przyznał w rozmowie z brytyjskim dziennikiem "Financial Times", że decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. – To bardzo wyjątkowa broń i musimy trochę uważać, komu dajemy licencję – powiedział Trump. Zapytany, czy zgodzi się na produkcję pocisków Patriot na terytorium Ukrainy, odpowiedział: – Nie jestem pewien. Analizujemy to.

Słowa Donalda Trumpa różnią się od jego wcześniejszych zapowiedzi. Podczas szczytu NATO w Ankarze, który odbył się 8 lipca, prezydent USA rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o przekazaniu Ukrainie licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. Prezydent Ukrainy informował później, że również podczas spotkania w Białym Domu 28 lipca Donald Trump miał wyrazić zgodę na wydanie licencji.

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