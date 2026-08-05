Gadowski: Gdzie poszła polska pomoc na Ukrainie?

Wiem, i Państwo też wiedzą, a ja nie chcę się nad tym zbytnio rozwodzić. Niemniej ostatnie wydarzenia nakazują podsumować postawę polskich władz. Oto widzimy, że firma Coal Energy, ukraińska firma Coal Energy, chce wydobywać na Śląsku węgiel koksujący i węgiel energetyczny, twierdząc, że opłaci jej się to, co nie opłaca się Polsce. Szef tej firmy, pan Wiśniewski, dodaje przy tym, że priorytetem będzie Ukraina i że węgiel ten będzie wysyłany na Ukrainę. A więc z polskiego Śląska na Ukrainę będzie trafiał węgiel wydobywany przez ukraińską firmę Coal Energy, ponieważ polskie firmy nie chcą go wydobywać, a polskie kopalnie są zamykane.