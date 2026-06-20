Ukraińcy zwracają polskie odznaczenia. Ambasador Niemiec zabrał głos

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Ambasador Niemiec w Polsce odpowiada Hołowni

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Decyzja Karola Nawrockiego w obronie polskiej historii, pamięci i symboli, najbardziej ucieszy Niemców" – stwierdził były przewodniczący Polski 2050 na portalu X.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, nasi zachodni sąsiedzi "na skutek najnowszej eskalacji w stosunkach PL-UA, przejmą jeszcze więcej kontraktów na odbudowę Ukrainy".

"Przekonamy się pewnie wkrótce, czy prezydentowi Zełenskiemu, który miał przyjechać do Gdańska – nagle nic nie wypadnie. Nastroje wśród biznesu i parlamentarzystów (konferencji towarzyszy szczyt parlamentarny) – na pewno będą sprzyjały planowaniu współpracy wspólnemu patrzeniu w przyszłość" – napisał Hołownia.

Na słowa wicemarszałka Sejmu zareagował ambasador Niemiec w Polsce, Miguel Berger.

"Nie, panie Hołownia, nie jesteśmy szczęśliwi. Czego potrzebujemy, to jedności w poparciu dla Ukrainy" – zaznaczył dyplomata na portalu X.

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