"Niech zwrócą MiG-i i czołgi". Miller o ukraińskich politykach

Prezydent RP ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej.

Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Oświadczenie Kuczmy w tej sprawie zamieściła w mediach społecznościowych Darka Olifer, rzecznik jego fundacji. "W związku z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego podjąłem decyzję o zrzeczeniu się tego odznaczenia, którym miałem zaszczyt zostać uhonorowany w 1997 roku" – przekazał Leonid Kuczma.

Miller: Zełenski przyjął Order Orła Białego i nie wybrzydzał

Do działań ukraińskich polityków odniósł się w sobotę na antenie Polsat News były premier, Leszek Miller.

– Jak już tak się wszyscy rozpędzają, że nam zwracają to, co dostali, to niech zwrócą nam MiG-i, które otrzymali, czołgi i broń. To byłby gest prawda? – powiedział Miller.

Były szef rządu skomentował również oświadczenia Wołodymyra Zełenskiego, w którym prezydent Ukrainy stwierdził, że Order Orła Białego otrzymywały w przeszłości kontrowersyjne postacie, więc "nie będzie z tym dyskutować".

– Mógł nie przyjmować tego orderu, dlatego że otrzymała go Katarzyna Wielka, otrzymał go Benito Mussolini, otrzymał go Gerhard Schröder. Powinien powiedzieć: nie, nie, ponieważ takie osoby mają ten order, to ja dziękuję bardzo. Ale go przyjął i nie wybrzydzał – zauważył były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

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