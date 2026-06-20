"Wart pac pałaca". Były prezydent o burzy wokół Zełenskiego

Prezydent RP ogłosił w piątek, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku. To konsekwencja nadania przez ukraińskiego przywódcę imienia "Bohaterów UPA" jednostce wojskowej. Na odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu zareagowali czołowi ukraińscy politycy. Polskich odznaczeń państwowych zrzekli się: minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa, a także ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Teraz do wspomnianego grona dołączył Leonid Kuczma. Były prezydent Ukrainy zrzekł się najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego, które w 1997 roku otrzymał z rąk ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Komorowski: Zełenski i Nawrocki ponoszą wspólną odpowiedzialność

Do napiętych stosunków polsko-ukraińskich odniósł się w sobotę na antenie Polsat News były prezydent Bronisława Komorowski.

– Wart pac pałaca – tak się mówi w Warszawie. Obaj prezydenci ostro pracowali na popsucie relacji polsko-ukraińskich i odkopanie pewnych odziedziczonych po historii problemach – powiedział a była głowa państwa. – Ponoszą wspólną odpowiedzialność za to co się dzisiaj dzieje. Widać, że rozpętała się wojna, tak powiem, na rzucanie orderami – dodał.

W tym kontekście Bronisław Komorowski postawił dwa pytania: "No i co ta cała afera wywołana dała? Czy coś udało się załatwić, czy tylko popsuć relacje polsko-ukraińskie?".

– Jeszcze raz powiem, obaj prezydenci pracowali ciężko nad popsuciem tego, co z wielkim trudem i poświęceniem udało się w relacjach polsko-ukraińskich zrobić na dobre – podkreślił były prezydent.

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