Ukraińcy oddają polskie odznaczenia. Dołączył do nich były poseł

Fogler, który był posłem na Sejm I kadencji z ramienia Unii Demokratycznej, zamieścił w sieci wpis, w którym poinformował o "symbolicznym" oddaniu orderu w geście protestu wobec pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego.

"Symbolicznie odsyłam moje odznaczenie temu rezydentowi, w geście protestu wobec głupiej decyzji o odebraniu orderu Prezydentowi Ukrainy, walczącej Ukrainy! Nie jest to gest wobec tego Prezydenta który mi go wręczał, bo Go szanuję ale wobec obecnego lokatora Belwederu, który coraz bardziej ośmiesza Polskę i nas wszystkich!! To co zrobił i ciągle robi ten pan nazywany Prezydentem jest koszmarem i dla mnie nie jest Prezydentem mojego kraju, tylko nieporozumieniem i nadal czekam na przeliczenie głosów przez PKW …bo do dziś nie znam ostatecznych wyników tych wyborów!!" – napisał były polityk na swoim koncie na platformie Facebook.

Co oznacza "symboliczne" oddanie odznaczenia? Po burzy, jaka wybuchła w komentarzach pod pierwszym postem Foglera, były polityk zamieścił kolejny wpis. Wyjaśnił w nim, że nie odesłał fizycznie orderu, ale w sposób symboliczny się go zrzekł.

"Może faktycznie nie warto odsyłać obecnemu lokatorowi Belwederu, bo po co, DLATEGO ZROBIŁEM TO SYMBOLICZNIE, co wielu tego faktu nie dostrzegło. Nie odesłałem «fizycznie» swojego odznaczenia temu panu, którego nie uważam za Prezydenta mojego kraju, którego sprawowanie urzędu jest koszmarnym nieporozumieniem i hańbą dla Polski i Polaków (przynajmniej tych, którzy myślą!), robię to SYMBOLICZNIE i całym przekonaniem, a ilość botów i trolli jaka zleciała się przy tej okazji, pokazuje jak to ważna i żywa sprawa oraz co ważniejsze, że ten PROTEST ma jednak sens" – napisał Fogler.

Jak podaje Wikipedia, Fogler został umieszony na tzw. liście Macierewicza jako tajny współpracownik SB.

Zełenski pozbawiony Orderu Orła Białego

W piątek prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę w 2023 roku.

To konsekwencja nadania przez Wołodymyra Zełenskiego imienia "Bohaterów UPA" ukraińskiej jednostce wojskowej.

W sobotę Wołodymyr Zełenski poinformował, że odesłał pocztą Order Orła Białego.

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