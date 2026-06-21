CBA wiedziało Szpitalu Południowym? Dwaj Panowie G ujawniają
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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

CBA wiedziało Szpitalu Południowym? Dwaj Panowie G ujawniają

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Szpital Południowy w Warszawie
Szpital Południowy w Warszawie Źródło: PAP / Radek Pietruszka
DWAJ PANOWIE G Jak wiadomo, w ubiegłym tygodniu grzała głównie sprawa Szpitala Południowego i młodego doktorka, który najpierw przytulił ponad półtorej bańki, a potem oddał pół.

Tymczasem nasze wiewiórki utrzymują, że CBA zostało swego czasu powiadomione o przekrętach i nawet chciało się zająć tematem. Niestety, wola sąsiadującej z CBA instytucji okazała się inna i tematu nawet nie ruszono. Jeśli chcecie sprawdzić, jaka instytucja sąsiaduje z CBA, to przejrzyjcie, jakie budynki znajdują się przy Ujazdowskich między Placem na Rozdrożu a Bagatelą.

Ludzie litości nie mają. W dniu opuszczenia przez Dawida Kacprzyka stanowiska w Szpitalu Południowym ktoś w serwisie Otomoto zamieścił ofertę sprzedaży Porsche Panamera 4. Z adnotacją, że sprzedającemu zależy na płatności w gotówce umieszczonej w dużej torbie. Ewentualnie zamiast gotówki sprzedający był skłonny przyjąć bilet lotniczy do kraju, z którym Polska nie ma umowy ekstradycyjnej.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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