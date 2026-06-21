CBA wiedziało Szpitalu Południowym? Dwaj Panowie G ujawniają

Tymczasem nasze wiewiórki utrzymują, że CBA zostało swego czasu powiadomione o przekrętach i nawet chciało się zająć tematem. Niestety, wola sąsiadującej z CBA instytucji okazała się inna i tematu nawet nie ruszono. Jeśli chcecie sprawdzić, jaka instytucja sąsiaduje z CBA, to przejrzyjcie, jakie budynki znajdują się przy Ujazdowskich między Placem na Rozdrożu a Bagatelą.

Ludzie litości nie mają. W dniu opuszczenia przez Dawida Kacprzyka stanowiska w Szpitalu Południowym ktoś w serwisie Otomoto zamieścił ofertę sprzedaży Porsche Panamera 4. Z adnotacją, że sprzedającemu zależy na płatności w gotówce umieszczonej w dużej torbie. Ewentualnie zamiast gotówki sprzedający był skłonny przyjąć bilet lotniczy do kraju, z którym Polska nie ma umowy ekstradycyjnej.