Zmiany w państwowych świętach. Resort kultury chce nowej nazwy Święta Flagi

Projekt zakłada zmianę nazwy obchodzonego 2 maja Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustanowienie nowego święta upamiętniającego Bitwę Warszawską. Resort podkreśla, że celem jest mocniejsze zaakcentowanie znaczenia narodowych symboli i ważnych wydarzeń w historii Polski.

Najbardziej widoczna zmiana dotyczy święta przypadającego 2 maja. Zgodnie z projektem jego oficjalna nazwa ma zostać rozszerzona do "Święta Flagi i Orła Białego". W ocenie ministerstwa pozwoli to lepiej wyeksponować rolę godła jako jednego z najważniejszych symboli państwowych.

Zmiana ma charakter symboliczny. 2 maja nadal pozostanie dniem roboczym i nie będzie dodatkowym dniem wolnym od pracy.

Nowe święto 15 sierpnia

Projekt przewiduje również ustanowienie Dnia Bitwy Warszawskiej, który miałby być obchodzony 15 sierpnia. Data nie jest przypadkowa – już dziś tego dnia przypada Święto Wojska Polskiego oraz kościelna uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Nowe święto miałoby podkreślać znaczenie zwycięstwa nad Armią Czerwoną w 1920 roku oraz stanowić dodatkowe uhonorowanie polskich sił zbrojnych. Nie wpłynie jednak na kalendarz dni wolnych – 15 sierpnia pozostanie dniem ustawowo wolnym od pracy na dotychczasowych zasadach.

Długi weekend dla urzędników

Równolegle premier wydał zarządzenie dotyczące pracy administracji rządowej. Zgodnie z nim piątek, 14 sierpnia 2026 roku, będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej.

Oznacza to, że pracownicy administracji rządowej będą mogli skorzystać z trzydniowego weekendu – od piątku 14 sierpnia do niedzieli 16 sierpnia. Tego dnia zamknięte będą m.in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, urzędy wojewódzkie, Krajowa Informacja Skarbowa oraz inne jednostki administracji rządowej.

Projekt zmian dotyczących świąt państwowych znajduje się obecnie na etapie prac legislacyjnych.