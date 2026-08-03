Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł. Kuriozalna odpowiedź Motyki

Miłosz Motyka, minister energii, został zapytany o deklarację Donalda Tuska z kampanii wyborczej, który to mówił, że paliwo, jeśli zostanie premierem, będzie kosztować 5,19 zł za litr.

– I były. Znaczy przed wojną były. Znaczy ja tankowałam – odpowiedział.

Pytany, czy Orlen jest w stanie obniżyć marżę na paliwo, polityk PSL odparł, że "ale obniża". – Znaczy marża detaliczna Orlenu jest obniżona do minimum. Do absolutnego minimum – dodał.

Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł

W czerwcu 2022 roku przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk mówił, że "gdyby był premierem, to rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą teraz". Podkreślił, że "dziś benzyna byłaby po 5,19 zł". Stwierdzenie to zostało później przez niego powtórzone.

Gdy po wyborach w 2023 roku ceny paliw rosły, zaczęły wracać pytania o to, dlaczego Donald Tusk, już jako premier, nie działa w celu ich obniżenia. – Proszę sprawdzić okoliczności, w jakich te słowa padły – tłumaczył się szef rządu w 2024 roku, pytany na konferencji prasowej przez dziennikarza Telewizji Republika, jak przebiegają działania mające na celu obniżenie cen paliw.

Rząd zakończył pakiet CPN. Ceny paliw w górę

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw ostro poszybowały w górę.

Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Ropa tanieje, ale paliwa w Polsce drożeją

Na światowych rynkach paliw ropa naftowa znacznie tanieje w poniedziałek po tym, jak USA wstrzymały się z atakowaniem Iranu.

Analitycy reflex.com.pl przygotowali prognozę średnich cen detalicznych na najbliższe dni – od 3 do 7 sierpnia.

Wynika z nich, że benzyna bezołowiowa 95 kosztować będzie średnio 7,55 zł/l, co oznacza wzrost o 0,04 zł/l w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Benzyna bezołowiowa 98 – 8,35 zł/l (wzrost o 0,05 zł/l). Olej napędowy kosztować ma średnio 8,19 zł/l (więcej 0,16 zł/l). Cena autogazu pozostanie bez zmian – 3,11 zł/l.

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