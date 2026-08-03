Do Europy powróciła choroba zakaźna. Śmiertelne zagrożenie

Jak przekazał w poniedziałek wydział zdrowia kantonu Bazylea-Miasto, większość z 26 zakażeń potwierdzono w jednej dzielnicy Bazylei, ale pojedyncze przypadki wykryto również w innych częściach miasta.

Spośród pacjentów, którzy trafili do szpitala jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii.

Zdaniem służb sanitarnych, źródłem bakterii mogły być wieże chłodnicze zamontowane na dachach jednego lub kilku budynków biurowych. W ostatnich dniach sprawdzono dziesięć takich instalacji w rejonie ogniska zakażeń. Aż w ośmiu z nich stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu bakterii Legionella.

Czym jest Legionella?

Bakteria Legionella występuje na całym świecie i jest szeroko rozpowszechniona w środowisku, a jej rezerwuarem jest woda i mokra gleba. Legionellę pneumophila wykrywano dotychczas w instalacjach wodno-kanalizacyjnych hoteli, szpitali, domów opieki, w kurkach i sitkach prysznicowych, w zbiornikach magazynujących wodę, urządzeniach klimatyzacyjnych i nawilżających, w basenach z hydromasażem, basenach termalnych, basenach spa, w urządzeniach medycznych.

By się namnażać, wymagają jedynie odpowiedniej temperatury (między 20°C a 50°C) i obecności w wodzie zanieczyszczeń i osadów (takich jak rdza, glony, kamień wapienny), które wykorzystują jako źródło substancji odżywczych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody). Podczas oddychania kropelki aerozolu dostają się do naszych dróg oddechowych i osadzają na błonach śluzowych nosa lub płucach.

Legionella nie przenosi się natomiast drogą pokarmową, co oznacza, że gdy trafi do układu pokarmowego wraz ze spożytą wodą nie jest dla nas niebezpieczna. Podczas picia wody do zakażenia może dojść jedynie w przypadku zakrztuszenia się i aspiracji płynu do dróg oddechowych.

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