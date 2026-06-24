Wirus ebola w Europie. Wykryto pierwszy przypadek

O sprawie wykrycia wirusa poinformowało w środę francuskie ministerstwo zdrowia. Zakażony lekarz odizolowany w szpitalu specjalistycznym.

Ministerstwo przekazał, że w sprawie wdrożono specjalne, rygorystyczne procedury, aby wyeliminować ryzyko dalszego zakażania. Stan zakażonego lekarza jest stabilny.

"Sytuacja jest uważnie monitorowana. Wszystkie środki ostrożności, w tym izolacja pacjenta, zostały podjęte po jego przybyciu. Przetransportowano go do szpitala w bezpiecznych warunkach, aby uniknąć ryzyka zakażenia" – zapewnia resort.

Francuskie władze poszukują osób, które mogły wejść w kontakt z zakażonym. Rzecznik rządu zapewnia, że premier Sebastien Lecornu dokładnie przygląda się sprawie.

"Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oceniło, że ryzyko zakażenia jest niskie dla mieszkańców Europy i podróżnych udających się do obszarów wzmożonego ruchu, a bardzo niskie dla ogółu populacji europejskiej " – informuje Ministerstwo Zdrowia Francji.

Wirus Ebola. WHO ogłasza międzynarodowy alarm

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła 17 maja międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga. Według organizacji, do tej pory odnotowano ponad 80 zgonów prawdopodobnie związanych z wirusem Ebola oraz setki podejrzanych przypadków zakażeń.

To siedemnasta epidemia Eboli w DRK od wykrycia wirusa w 1976 r. Poprzednie ognisko epidemiczne w tym kraju oficjalnie zakończono pod koniec ubiegłego roku. Najtragiczniejsza fala zachorowań, w latach 2018-2020, doprowadziła do śmierci ponad 1000 osób.

Nowe ognisko epidemii w Afryce

Eksperci li, że nowe ognisko może okazać się szczególnie trudne do opanowania, ponieważ wykryty szczep wirusa nie ma obecnie skutecznej szczepionki. WHO zwraca uwagę na ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby do państw sąsiadujących z Demokratyczną Republiką Konga.

Ebola jest ciężką chorobą zakaźną przenoszoną przez kontakt z krwią lub wydzielinami zakażonych osób. Śmiertelność w zależności od szczepu wirusa może sięgać od 30 proc. do nawet 90 proc.

Choroba rozpoczyna się od objawów grypopodobnych (gorączka, osłabienie, bóle mięśni i stawów), po których mogą nastąpić niebezpieczne krwotoki wewnętrzne i zewnętrzne (np. z dziąseł, nosa, przewodu pokarmowego).

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