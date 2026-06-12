USA finansowały laboratoria na Ukrainie. "Patogeny wywołujące choroby zakaźne"

Jak stwierdziła Tulsi Gabbard, wiele z tych laboratoriów prowadzi badania nad patogenami wywołującymi choroby zakaźne.

Według jej oświadczenia, dowody dotyczące finansowania tych laboratoriów były "świadomie ukrywane" przed opinią publiczną i "celowo tuszowane przez wpływowe osoby, które fałszywie twierdziły, że takie laboratoria nie istnieją, a każdego, kto mówił inaczej, oskarżały o działanie na rzecz obcych państw i zdradę Ameryki". Sprawę opisuje "The Washington Times".

Niebezpieczne patogeny pod lupą

Wiele z finansowanych przez rząd USA laboratoriów biologicznych prowadzi lub prowadziło badania z wykorzystaniem niebezpiecznych i wysoce zakaźnych patogenów, w tym tzw. badania typu gain-of-function (zwiększania funkcji). Jest to metoda naukowa polegająca na genetycznej modyfikacji organizmu w celu wzmocnienia określonej funkcji biologicznej. Choć jest ona szeroko stosowana przy opracowywaniu szczepionek, wiąże się również z zagrożeniami dla bezpieczeństwa biologicznego. Zdaniem Gabbard, badania te były prowadzone przy "niewielkiej przejrzystości i nadzorze".

Rozporządzenie wykonawcze podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa w maju wstrzymało federalne finansowanie "niebezpiecznych badań typu gain-of-function" oraz nakazało zawieszenie wszystkich aktywnych projektów finansowanych przez amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH), które spełniają definicję takich badań. Celem rozporządzenia jest uniemożliwienie wykorzystywania pieniędzy amerykańskich podatników do finansowania badań nad wysokiego ryzyka patogenami w krajach budzących obawy lub państwach pozbawionych odpowiedniego nadzoru.

Badania na Ukrainie

Nowo ujawnione informacje obejmują laboratoria na Ukrainie, których budowa kosztowała miliony dolarów i które mogą być narażone na "przejęcie" lub inne zagrożenia w związku z rosyjską agresją.

Amerykańskie służby wywiadowcze już wcześniej ostrzegały, że finansowane przez USA laboratorium biologiczne na Ukrainie prawdopodobnie przechowywało patogeny wywołujące choroby zakaźne, takie jak bakterie powodujące brucelozę i wąglik. Wskazywano również, że obiekt pozostawał "podatny" na zagrożenia związane z możliwym rosyjskim atakiem, zajęciem lub uszkodzeniem.

Według komunikatu Dyrektora Wywiadu Narodowego, ponad 40 laboratoriów na Ukrainie przechowywało patogeny związane z programami broni biologicznej z czasów Związku Radzieckiego. W laboratoriach tych znajdowały się także kolekcje szczególnie niebezpiecznych patogenów oraz repozytoria drobnoustrojów wywołujących choroby takie jak gruźlica, afrykański pomór świń, choroba Newcastle, SARS czy Ebola.

USA finansowały również ukraińskich naukowców prowadzących badania nad chorobotwórczymi szczepami ptasiej grypy oraz innymi zakaźnymi wirusami w laboratoriach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń biologicznych.

Gabbard krytycznie o Faucim

"Pomimo oczywistego potencjału badań nad niebezpiecznymi patogenami w laboratoriach biologicznych do wywołania katastrofalnych skutków na skalę globalną, politycy, tak zwani eksperci zdrowotni, tacy jak były dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci, oraz przedstawiciele zespołu bezpieczeństwa narodowego administracji Bidena okłamywali Amerykanów co do istnienia laboratoriów biologicznych, finansowanych i wspieranych przez USA. Jednocześnie grozili osobom próbującym ujawnić prawdę" – stwierdziła Tulsi Gabbard w swoim oświadczeniu.

Oprócz instytucji rządowych, takich jak Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sieć współpracowników naukowych obejmowała również liczne amerykańskie uczelnie, m.in. University of Florida, University of Alaska, University of Tennessee, University of New Mexico oraz Kansas State University.

"Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego (ODNI) będzie nadal ściśle współpracować z partnerami w całym rządzie, aby ustalić lokalizację tych laboratoriów, rodzaje przechowywanych w nich patogenów oraz zakończyć niebezpieczne badania typu gain-of-function, które zagrażają zdrowiu i dobrobytowi Amerykanów oraz ludzi na całym świecie" – powiedziała Gabbard.

W maju Tulsi Gabbard ogłosiła, że rezygnuje z funkcji dyrektora Wywiadu Narodowego USA. Powodem jest poważna sytuacja zdrowotna jej męża.

Czytaj też:

Dyrektor wywiadu USA wykluczona z planowania za niewłaściwe poglądy?