Darmowa kranówka w restauracji jednak będzie? Pełczyńska-Nałęcz zapowiada

Zapis dotyczący pół litra wody dla każdego klienta lokalu gastronomicznego zapis znalazł się w projekcie ustawy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Celem zmian miało być ograniczenie zużycia wody butelkowanej i plastikowych opakowań. Resort wycofał się jednak z zapisu, który miał wejść w życie już 12 sierpnia.

W projekcie ustawy zapisano, że "woda udostępniana jest na życzenie klienta do stolika lub w innym miejscu podawania posiłków w naczyniach wielokrotnego użytku lub wielokrotnego napełniania, w ilości 0,5 litra wody na osobę".

Darmowa kranówka w restauracjach. Resort wycofał się z pomysłu

Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, poinformowała jednak, że "w toku uzgodnień międzyresortowych Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło od zawarcia w projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych regulacji zobowiązujących restauracje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą obejmującą przygotowanie i podawanie posiłków klientom do nieodpłatnego zapewnienia klientom wody z kranu".

Polska 2050 zgłosi poprawkę. Darmowa woda z kranu jednak będzie?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050 oraz minister funduszy i polityki regionalnej, przekazała we wpisie na platformie X, że darmowa kranówka w restauracjach będzie.

"Zgłosimy jako Polska 2050 poprawkę w Sejmie. Zakładam, że większość posłów zagłosuje za. Bo w sumie czemu mieliby głosować przeciw. Nie ciepła, ale za to darmowa woda z kranu dla ludzi. Normalna normalność" – dodała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

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