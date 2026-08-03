Migranci w Ceucie. Oto plan Meloni

Do miasta, znajdującego się na afrykańskim cyplu tworzącym Cieśninę Gibraltarską, przybyło ok. 60 tys. migrantów. Ludzie przekraczali granicę zarówno na lądzie, jak i morzu. Na miejsce zostało wysłane wojsko.

Włochy zawiesiły w piątek umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, z powodu kryzysu migracyjnego w Ceucie. Zamknięte zostały granice morskie i lotnicze.

Decyzja została podjęta podczas posiedzenia włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po tym jak w czwartek premier Giorgia Meloni oraz jej rząd wyrazili polityczne poparcie dla takiego kroku. Tymczasowe zawieszenie zasad strefy Schengen wynika z obaw związanych z kryzysem migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie.

Włoska premier szykuje się do kampanii wyborczej

Szefowa włoskiego rządu publicznie skrytykowała premiera Hiszpanii Pedro Sancheza za sposób, w jakie jego gabinet reaguje na kryzys.

Francuski dziennik "Le Monde" zwraca uwagę, że temat migracji staje się kluczowym zagadnieniem w rozpoczynającej się kampanii wyborczej we Włoszech. Głównym rywalem Meloni jest gen. Roberto Vannacci, lider partii Futuro Nazionale, który jest zwolennikiem masowych deportacji.

Gazeta twierdzi, że Meloni chce wykorzystać zbliżające się spotkanie szefów MSW państw UE do zdobycia poparcia dla tworzenia ośrodków przyjmowania migrantów poza granicami Unii Europejskiej.

Analogiczna sytuacja w 2023 roku. Co wówczas zrobiła Meloni?

"Le Monde" zwraca jednak uwagę, że w 2023 roku Meloni musiała zmierzyć się z podobnym kryzysem.

To właśnie wtedy na włoską wyspę Lampedusa przybyło około 10 tysięcy migrantów z Tunezji. Między Tunisem a Rzymem doszło do napięć dyplomatycznych.

Francuski dziennik przypomina, że Giorgia Meloni zwróciła się wówczas prośbą o wsparcie do Unii Europejskiej. Bruksela z czasem udzieliła pomocy.

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