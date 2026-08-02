Papież zaniepokojony sytuacją w Ceucie. "Prośmy Boga o pokój"

Ojciec Święty przypomniał, że w tych dniach obchodzimy tzw. Odpust Asyski (Porcjunkuli). Uzyskał go św. Franciszek od papieża Honoriusza III w 1216 r., "pod wpływem wizji Jezusa i Maryi otoczonych aniołami, której doznał podczas modlitwy w Porcjunkuli".

Leon XIV zachęcił do wdzięczności za "ten wielki dar" i do korzystania "z tego skarbu", zwłaszcza w 800. rocznicę przejścia Biedaczyny z Asyżu do nieba. Św. Franciszek zmarł w Porcjunkuli 3 października 1226 r. Porcjunkula jest niewielką kaplicą położoną wewnątrz Bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Asyżu.

Papież o sytuacji w Ceucie

Po odmówieniu modlitwy "Anioł Pański" i udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa, papież wyraził zaniepokojenie kryzysem migracyjnym w Ceucie – hiszpańskiej eksklawie na terytorium Maroka.

– Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie, prosząc Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości. Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych: dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią, oraz błogosławi dziełu tych, którzy niosą pomoc i pociechę – mówił.

Pozdrowienia dla pielgrzymów

Na zakończenie papież tradycyjnie pozdrowił wszystkich, w tym mieszkańców Rzymu i pielgrzymów przybyłych z różnych krajów, a zwłaszcza grupę "Giovanissimi" z parafii w Saccolongo i Creoli w Padwie oraz dziewczęta i chłopców ze Wspólnoty Duszpasterskiej Castelfranco Veneto.

W tę niedzielę po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie papież spotkał się na modlitwie Anioł Pański z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra. W ubiegłe niedziele przewodniczył modlitwie w Castel Gandolfo.

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