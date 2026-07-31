Duszpasterski brak odpowiedzialności

Czy kardynałom Kurii Rzymskiej powinno zależeć na tym, żeby jak najwięcej ludzi zostało zbawionych? Wydawałoby się, że tak – w końcu po to na świat przyszedł Jezus Chrystus, a kto jak kto, ale akurat kardynałowie powinni wiernie uobecniać Jego misję.
Dlaczego w takim razie jeden z najważniejszych kardynałów, Artur Roche, opowiada tak nieodpowiedzialne rzeczy?!
Roche jest prefektem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. To jeden z najważniejszych urzędów w Watykanie, bo zajmuje się liturgią. Kardynał udzielił teraz wywiadu magazynowi „The Tablet” – i powiedział rzeczy naprawdę skandaliczne.
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