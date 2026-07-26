Skansen zwany Europą

GLOBALNE OCHŁODZENIE Dwa lata temu wśród 50 najbardziej wartościowych spółek giełdowych świata było 10 europejskich firm.
W lipcu 2026 r. liczba ta spadła do trzech. Są to holenderski producent maszyn fotolitograficznych ASML (20. miejsce), brytyjski bank HSBC (42. lokata) i szwajcarski koncern farmaceutyczny Roche (na 45. pozycji).
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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