Skansen zwany Europą
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Ekonomia
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

Skansen zwany Europą

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Flaga UE
Flaga UE Źródło: Pexels / Daniel Kružík
GLOBALNE OCHŁODZENIE Dwa lata temu wśród 50 najbardziej wartościowych spółek giełdowych świata było 10 europejskich firm.

W lipcu 2026 r. liczba ta spadła do trzech. Są to holenderski producent maszyn fotolitograficznych ASML (20. miejsce), brytyjski bank HSBC (42. lokata) i szwajcarski koncern farmaceutyczny Roche (na 45. pozycji).

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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