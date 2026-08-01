Rozłam w PiS się opłaci? Tylu Polaków wierzy w partię Morawieckiego

Przeciwnego zdania jest 27,8 proc. respondentów, a 34,4 proc. badanych nie ma w tej sprawie zdania.

Według badania w powodzenie projektu politycznego byłego premiera częściej wierzą mężczyźni (45 proc.) niż kobiety (32 proc.). Wejście nowej partii do Sejmu za możliwe uznaje także 45 proc. najmłodszych respondentów oraz 47 proc. osób osiągających dochody przekraczające 7 tys. zł netto miesięcznie. Najwyższy odsetek takich odpowiedzi odnotowano wśród mieszkańców największych miast. W tej grupie możliwość wejścia ugrupowania Morawieckiego do Sejmu wskazało 49 proc. ankietowanych.

Powstał klub parlamentarny Rozwój Plus

29 lipca Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. W jego skład weszło 40 posłów i jeden senator. Na czele klubu stanął były premier. – Tak, zarejestrowaliśmy dzisiaj klub parlamentarny Rozwój Plus. Wszystkie formalności oczekiwane przez Kancelarię Sejmu, przez regulamin i obyczaje sejmowe, zostały przez nas właśnie w tej chwili dopełnione – powiedział Krzysztof Szczucki.

Rozwój Plus stał się trzecim co do wielkości klubem parlamentarnym w Sejmie. Po rozłamie Prawo i Sprawiedliwość dysponuje 147 mandatami poselskimi.

Morawiecki o "wrogu wewnętrznym" i sytuacji na prawicy

Podczas piątkowej konferencji "Rozwój+Wy" zorganizowanej w Warszawie, czyli sławnego grilla, Mateusz Morawiecki odniósł się nie tylko do działań rządu, ale również do sytuacji wewnątrz obozu prawicy. Były premier przyznał, że środowisko skupione wokół Rozwoju Plus czekają "trudne dni i trudne miesiące". – Czekają nas trudne dni, trudne miesiące, ostrzał wroga zewnętrznego i wewnętrznego, ale my się nie poddamy – powiedział. Morawiecki stwierdził również, że "znaczna część PiS pod wpływem rozłamowców, intrygantów i Solidarnej Polski staje się na naszych oczach taką większą Solidarną Polską".

Były premier przekonywał, że jego środowisko nie chce uczestniczyć w wewnętrznych sporach i zamierza skupić się na budowie szerszego porozumienia różnych środowisk prawicowych. – Ważna jest integracja różnych środowisk patriotycznych, żebyśmy już nigdy nie odnosili pyrrusowych zwycięstw, żeby to były tylko rzeczywiste zwycięstwa – podkreślił. Zapowiedział jednocześnie, że stowarzyszenie Rozwój Plus ma być miejscem dialogu pomiędzy osobami o różnych poglądach.

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