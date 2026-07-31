Morawiecki mocno o PiS. "Czeka nas ostrzał wroga wewnętrznego"

W piątek w Warszawie, w formie grilla, zorganizowano konferencję "Rozwój+Wy", stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Wydarzenie rozpoczęło się od Morawieckiego, który tuż po godz. 12 wyszedł na scenę plenerową.

– Przed nami szczególny czas, czas odzyskiwania naszych szans, dotarcia do ludzi, którzy potrzebują prawdy, nadziei. (…) Witamy na naszym pierwszym festiwalu idei, stowarzyszenia "Rozwój Plus" – zaczął swoje wystąpienie były premier. Morawiecki stwierdził, że jest dumny z ośmiu lat rządów PiS, jednak teraz należy patrzeć w przyszłość.

– Czekają nas trudne dni, trudne miesiące, ostrzał wroga zewnętrznego i wewnętrznego, ale my się nie poddamy, bo takie jest nasze powołanie w tej podróży – wskazał dodając, że "misja naprawy RP została przerwana" ponad dwa lata temu, bo "zabrakło nam zdolności do porozumienia się z innymi".

Uderzenie w KO. "Rządzą w oparciu o oszustwa"

– Wybory wygraliśmy, ale kto inny rządzi. Rządzi w oparciu o dwa wielkie oszustwa: 100 konkretów i oszustwo Trzeciej Drogi, która stała się nie tyle trzecią drogą, co przybudówką obecnego układu. Dlatego ważna jest integracja różnych środowisk patriotycznych, żebyśmy już nigdy nie odnosili pyrrusowych zwycięstw, żeby to były tylko rzeczywiste zwycięstwa – podkreślił polityk. Morawiecki zaznaczył, że zależy mu na spotkaniu osób o różnych poglądach, z różnych miejscowości i o różnych potrzebach.

– Niezależnie od tego, jak się różnimy w niektórych poglądach, naszą racją stanu jest potrafić ze sobą rozmawiać, przerzucać pomosty, szukać porozumienia i dlatego stowarzyszenie Rozwój Plus taką rolę będzie pełnić. Taką rolę będzie pełnić całe nasze środowisko, środowisko polityczne, społeczne i gospodarcze – mówił szef stowarzyszenia.

Były premier stwierdził, że istotna w tym wszystkim jest jedna idea: – Polska musi być silna, by się sama mogła obronić i musi być dostatnia i sprawiedliwa, żeby była najlepszym miejscem do życia dla wszystkich Polaków, najlepszym miejscem na świecie.

– Na zakończenie chcę wam powiedzieć, że dziś jest początek wielkiego marszu, kolejny wielki etap, początek ogłaszam na 15 października tego roku, w trzecią rocznicę tego rządu. Dwie pierwsze pamiętajcie, jak próbowali chować pod dywan. My obejdziemy tę trzecią rocznicę, pokażemy ich kłamstwa. (...) Szykujemy jako klub parlamentarny wiele punktów programowych – podsumował były szef rządu.

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