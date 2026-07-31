"Dlatego powstaje Rozwój Plus". Ludzie Morawieckiego publikują pierwszy spot

Na oficjalnym profilu stowarzyszenia na platformie X pojawił się spot. Główny przekazał nagrania to inwestowanie w ludzi, ich kompetencje i wiedzę. Jak przekonują ludzie byłego premiera, "rozwój nie zaczyna się od statystyk", ale "od ludzi".

– Rozwój to coś więcej niż wykresy, wskaźniki i dane ekonomiczne. Rozwój ma twarz ludzi. Pracownika, który każdego dnia uczciwie wykonuje swoją pracę. Przedsiębiorcy, który podejmuje ryzyko i tworzy miejsca pracy. Rodziców, którzy wychowują dzieci, przekazując im wartości, wiedzę i odwagę do realizowania własnych marzeń. Rolnika, nauczyciela, naukowca, samorządowca – każdego, kto swoją wiedzą, wysiłkiem i ambicją buduje Polskę – mówi na nagraniu lektor.

Dalej słyszymy, że Polacy chcą "państwa silnego, nowoczesnego i ambitnego" oraz "wielkich inwestycji, zaopiekowanych rodzin, dobrych miejsc pracy i Polski, która wyznacza sobie wielkie cele". Postulaty te ma zrealizować Stowarzyszenie Rozwój Plus. Taki cel deklarują jego twórcy "aby łączyć ludzi, otwierać przestrzeń dla nowych pomysłów i wspólnie zmieniać Polskę na lepsze".

Nowy klub parlamentarny w Sejmie

W czwartek działalność w Sejmie zainaugurował klub Rozwój Plus. Pojawił się on w wykazie klubów i kół na stronie internetowej Sejmu. Przewodniczącym został – zgodnie z zapowiedzią – Mateusz Morawiecki, z kolei wiceprzewodniczącym – Łukasz Schreiber.

"W Sejmie ukonstytuował się klub parlamentarny Rozwój Plus. Przewodniczącym został nasz lider, Premier Mateusz Morawiecki, a ja mam zaszczyt pełnić w klubie funkcję wiceprzewodniczącego. Dziękuję Koleżankom i Kolegom za zaufanie. Dziś pierwszy dzień oficjalnego funkcjonowania klubu R+ w Sejmie. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności" – oświadczył w serwisie X Schreiber.

Czytaj też:

"Ma stowarzyszenie i młodzieżówkę. I to jest w porządku"? Müller uderza w PiS ws. Ociepy Czytaj też:

Morawiecki wprost o decyzji kierownictwa PiS. "Duży błąd"