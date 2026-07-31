Pytania po incydencie z rakietą. Posłowie od Morawieckiego z kontrolą w RCB

Szymon Szynkowski vel Sęk oraz Grzegorz Macko pojawili się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie w związku ze sprawą naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę manewrującą Ch-101. Pocisk spadł w terenie niezabudowanym w okolicach wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej. Do zdarzenia doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek (z 29 na 30 lipca).

Incydent z rakietą na Lubelszczyźnie ponownie wywołał istotne pytania o gotowość państwa polskiego na zagrożenia z powietrza oraz funkcjonowanie systemu ostrzegania ludności.

Rakieta na Lubelszczyźnie. Pytania o reakcję państwa

– O ile włączono syreny, nie poszła za tym żadna dalsza informacja, która mieszkańcom dawałaby jasny sygnał, co się dzieje, co należy robić, z jaką sytuacją mamy do czynienia, czy z jakimiś ćwiczeniami, czy z rzeczywistym zagrożeniem. Ta informacja nie była dostępna dla mieszkańców ani w ich telefonach komórkowych, ani w mediach. Dopiero trzy godziny później zaczęły do nich napływać szczegółowe informacje – zauważył poseł klubu Rozwój Plus Szymon Szynkowski vel Sęk.

Dzień po tym, jak mieszkańcy Lubelszczyzny alarmowali o braku alertu RCB po incydencie z rosyjską rakietą, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozesłało do Polaków SMS-y z linkiem do "Poradnika bezpieczeństwa", który zawiera podstawowe informacje dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych. Problem w tym, że po kliknięciu w adres wskazany w wiadomości strona się nie wyświetla. – Nikt w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa nie pomyślał o tym, że rozsyłanie naraz takiego SMS-a będzie dla systemu problematyczne. To wskazuje, jak wiele problemów stoi przed polskimi urzędnikami, jak czasami brakuje wyobraźni – zwrócił uwagę Grzegorz Macko.

Czytaj też:

Ekspert punktuje działania rządu: Mam nadzieję, że ktoś stuknie się w czoło Czytaj też:

Premier: Byliśmy gotowi do zestrzelenia tej rakiety