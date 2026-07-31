Kto zastąpi Morawieckiego? Poseł wskazał nazwisko

Mateusz Morawiecki – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – poinformował w tym tygodniu europoseł Piotr Müller. Jak wyjaśnił, ma to związek z wykluczeniem byłego premiera z PiS.

Po raz pierwszy Morawiecki zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji przewodniczącego EKR w poniedziałek na Kanale Zero w wywiadzie dla Jacka Prusinowskiego. Były premier tłumaczył, że przedstawiciele Rozwój Plus nie będą stanowić drugiej najliczniejszej grupy w ugrupowaniu – jak miało to do tej pory miejsce w przypadku PiS – więc on nie powinien w dalszym ciągu być na stanowisku przewodniczącego.

"W związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki złożył (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią) rezygnację z funkcji przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" – potwierdził we wtorek Müller na platformie X.

Kto zastąpi Morawieckiego? Na giełdzie dwa nazwiska

Portal Politico przekazał nieoficjalne informacje, że europosłowie PiS Adam Bielan i Tobiasz Bocheński mają być kandydatami na szefa Europejskiej Partii Konserwatystów i Reformatorów w PE. Doniesienia skomentował w piątek poseł Rozwoju Plus Szymon Szynkowski vel Sęk.

– Nie byłoby dobrze, gdyby efektem intryg wewnątrzpartyjnych wymierzonych w Mateusza Morawieckiego było to, że Polak traci to stanowisko – powiedział parlamentarzysta w rozmowie z reporterem TVN24.

Jak zaznaczył, Morawiecki "zrezygnował z tej funkcji, chcąc przeciąć szybko jakiekolwiek spekulacje, oddał się do dyspozycji". – A teraz co będzie dalej? Na pewno warto kibicować rozwiązaniom, w których Polak pozostałby na tym stanowisku – dodał poseł.

Kto w takim razie byłby lepszym szefem frakcji EKR w Parlamencie Europejskim? – Dłużej znam Adama Bielana. Wiem o jego kompetencjach, wiem o jego doświadczeniu europarlamentarnym. To człowiek, który zjadł zęby na sprawach europejskich, w europarlamencie, na sprawach politycznych – przyznał Szynkowski vel Sęk.

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