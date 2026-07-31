Grill u Morawieckiego. Uczestnicy będą mogli skorzystać z kościelnej dyspensy

"Rozwój + Wy" to spotkanie stowarzyszenia "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego z sympatykami jego inicjatywy. Impreza odbędzie się w piątek w Warszawie i potrwa do północy. W jej trakcie odbędą się panele rozmów. Zaplanowano także grill. Co ciekawe, organizatorzy zadbali, aby osoby wierzące mogły bez przeszkód skosztować dań serwowanych podczas wydarzenia.

"Dla osób wierzących mamy ważną informację: na czas jutrzejszego wydarzenia została udzielona dyspensa od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Można z niej skorzystać po spełnieniu zwyczajnych warunków, takich jak odmówienie krótkiej modlitwy w intencji Ojca Świętego" – przekazano na oficjalnym profilu Rozwoju Plus na platformie X.

Członkowie stowarzyszenia podkreślają, że ważne jest dla nich, aby każdy uczestnik spotkania czuł się komfortowo. Stąd też pomysł na umożliwienie im pełnego skorzystania ze wszystkich atrakcji, jakie będą dostępne na wydarzeniu.

Rozłam w PiS

Do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości doszło po tym, jak członkowie stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego odmówili podpisania deklaracji o tym, że nie należą do żadnych stowarzyszeń "prowadzących działalność polityczną". Formalnie nie zostali usunięci z partii. Sprawa została przekazana do rzecznika dyscyplinarnego.

W czwartek w Sejmie zainaugurował działalność klub parlamentarny Rozwój Plus. Przewodniczącym został – zgodnie z zapowiedzią – Mateusz Morawiecki, z kolei wiceprzewodniczącym – Łukasz Schreiber. Rozwój Plus liczy 40 posłów i jest trzecim co do wielkości klubem w Sejmie. Klub PiS skurczył się o 39 członków (Marek Jakubiak, który dołączył do Rozwoju Plus, był do tej pory niezrzeszony) i ma obecnie 147 "szabel". Tym samym mianem największego klubu w Sejmie może szczycić się teraz Koalicja Obywatelska (156 deputowanych).

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