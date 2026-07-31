"Opracowywał plan podpalenia". Białorusin szykował dywersję w Polsce

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Vitalijowi S. Mężczyzna odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.

Akt oskarżenia jest wynikiem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury ABW w Lublinie pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że Vitalij S. przygotowywał podpalenie magazynu znajdującego się na terenie województwa lubelskiego. Jego działania mogły doprowadzić do zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach.

Wynagrodzenie w kryptowalutach

"W ramach zlecenia otrzymanego od obcego wywiadu mężczyzna przeprowadził rozpoznanie wskazanego obiektu. Nagrał również film przedstawiający magazyn, a przygotowaną dokumentację przekazał zleceniodawcy. Za wykonanie zadania otrzymał wynagrodzenie w kryptowalutach. Do werbunku i przekazywania poleceń wykorzystano komunikator Telegram. Jest to kolejny przypadek, w którym za pośrednictwem tej platformy zlecano działania dywersyjne na terytorium Polski" – przekazała ABW.

Prokurator przedstawił Vitalijowi S. zarzut przygotowania do kwalifikowanego przestępstwa szpiegostwa określonego w art. 130 ust. 8 Kodeksu karnego. Mężczyzna odpowie także za posiadanie środków odurzających, czyli czyn określony w art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności do lat ośmiu.

"Pracując jako barman"

"Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapobiegli dywersji, którą przygotowywał 28-letni Białorusin. Mężczyzna, pracując jako barman w jednej z lubelskich restauracji, opracowywał plan podpalenia ogromnego, wielkopowierzchniowego magazynu znajdującego się w Chełmie" – napisał na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jak dodał, dzięki sprawnej pracy funkcjonariuszy ABW przygotowania do aktu dywersji zostały wykryte i udaremnione, zanim doszło do jego realizacji. Białorusin został zatrzymany 13 sierpnia 2025 r. i od tego czasu przebywa w areszcie.

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