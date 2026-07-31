Pałac Prezydencki po raz pierwszy skomentował rozłam w PiS

Do tej pory zarówno sam Karol Nawrocki, jak i jego ministrowie nie zabierali głosu w sprawie wydarzeń w Prawie i Sprawiedliwości. Dopiero teraz rzecznik prezydenta Rafała Leśkiewicz skomentował rozłam w największej partii opozycyjnej w Sejmie. Zapewnił, że Nawrocki będzie rozmawiał zarówno z jedną, jak i drugą stroną.

– Pan prezydent stoi na stanowisku, że jedność środowisk konserwatywnych jest podstawą. Gdy była jedność, prawica wygrywała wybory. W naturalny sposób panu prezydentowi zależy na tych środowiskach, bo to głównie tam znajduje poparcie dla swoich inicjatyw – powiedział.

Leśkiewicz podkreślił, że "i PiS, i Rozwój Plus mogą liczyć na to, że pan prezydent będzie się z nimi spotykał". Wskazywał, że w obu obozach znajdują się politycy, którzy aktywnie pomagali Nawrockiemu w czasie ubiegłorocznej kampanii wyborczej.

– Panu prezydentowi zależy, by na prawej stronie sceny politycznej panował spokój. Z każdym z tych środowisk będzie rozmawiać – stwierdził rzecznik.

Rozłam w PiS

Komitet Polityczny PiS nie usunął z partii członków stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego. Jak przekazał rzecznik partii, oznacza to, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni rzecznik dyscypliny partyjnej podejmie decyzję o dalszym losie 44 osób, które nie złożyły w wymaganym terminie oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych.

Po rozłamie w PiS środowisko Mateusza Morawieckiego kontynuuje działalność już w praktyce poza tą partią. Na razie nie zadeklarował, że na pewno powstanie nowa partia polityczna, choć komentatorzy polityczni są zgodni, że w zaistniałej sytuacji, jest to pewne. Nieistniejące ugrupowanie jest już nawet uwzględniane w sondażach partyjnych. Szef Rozwój Plus powiedział, że założony zostanie klub parlamentarny. Jednocześnie polityk komunikuje, jakie priorytety stawia przed sobą Stowarzyszenie, na którego czele stoi.

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