"Ma stowarzyszenie i młodzieżówkę. I to jest w porządku"? Müller uderza w PiS ws. Ociepy

Piotr Müller zarzucił władzom partii stosowanie podwójnych standardów wobec stowarzyszeń politycznych. – Ja akurat Marcina Ociepę bardzo szanuję, lubię. Uważam, że to jest merytoryczny, aktywny poseł klubu PiS, w związku z tym nie chcę w żaden sposób jego osobiście krytykować. Natomiast też jego kandydatura jednak mimo wszystko udowadnia to, o czym też mówiliśmy, że to nie chodziło wcale o nasze stowarzyszenie – powiedział Müller w "Sygnałach dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Müller: Ociepa ma stowarzyszenie i młodzieżówkę

Europoseł zwrócił uwagę, że Marcin Ociepa od lat kieruje stowarzyszeniem OdNowa RP. – Przecież Marcin Ociepa jest prezesem stowarzyszenia „OdNowa”. Jest kandydatem klubu parlamentarnego PiS na wicemarszałka Sejmu, czyli na najwyższą funkcję w parlamencie, jaką może mieć opozycja. I ma stowarzyszenie, ma pełnomocników powiatowych, ba – ma nawet swoją młodzieżówkę w ramach tego stowarzyszenia. I to jest wszystko w porządku, tak? – mówił.

Müller nawiązał w ten sposób do konfliktu wokół stowarzyszenia Rozwój Plus, które tworzyli politycy związani z Mateuszem Morawieckim. – A jednocześnie gdy my chcieliśmy realizować taką koncepcję, na którą była publiczna zgoda, to się okazuje, że to nie jest w porządku. A jak ma się to do ryzyk finansowania również, o których tak PiS mówiło? Przecież on będzie występował pod logiem klubu parlamentarnego PiS. To co, nie ma teraz nagle już ryzyk? – pytał. – To wszystko pokazuje, że ta grupa, która doprowadziła do wyrzucenia z partii, od samego początku szukała wymówek, a nie powodów – dodał.

Ociepa kandydatem PiS

W poniedziałek przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że kandydatem ugrupowania na wakujące stanowisko wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa, lider stowarzyszenia OdNowa RP i były wiceminister obrony narodowej. Sam Ociepa przyznał, że o swojej kandydaturze dowiedział się kilka dni wcześniej podczas rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim.

Z kolei według informacji "Super Expressu" środowisko Mateusza Morawieckiego, które po odejściu z PiS planuje utworzenie nowego klubu parlamentarnego, również chce ubiegać się o miejsce w prezydium Sejmu. – Będziemy chcieli mieć swojego wicemarszałka Sejmu, faworytem jak na razie jest Marcin Horała – powiedział gazecie jeden z polityków związanych z byłym premierem.

Czarzasty odkłada głosowanie

We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że kandydatura Marcina Ociepy nie będzie rozpatrywana podczas obecnego posiedzenia Sejmu. Marszałek zapowiedział, że sprawa wróci podczas jednego z wrześniowych posiedzeń.

Zwracając się do polityków PiS, powiedział: – Uspokójcie się, znajdźcie jakiś rozsądek. Jak znajdziecie, to Sejm odniesie się do wszystkich tych zjawisk. Sierpień ogłaszam miesiącem rozsądku i nostalgii. Kieruję to do koleżanek i kolegów z PiS.

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