"Uspokójcie się". Czarzasty poucza polityków PiS i odkłada głosowanie nad Ociepą

Jednocześnie zapowiedział, że kandydatura nie będzie rozpatrywana podczas obecnego posiedzenia.

"Nie będziemy uzależniać funkcjonowania Sejmu"

– Wpłynął wniosek z klubu parlamentarnego PiS o powołanie pana posła Marcina Ociepy na funkcję wakującą wicemarszałka Sejmu. Jednocześnie informuję, że w związku z tym, że zachodzą bardzo energiczne zmiany i przemiany w ramach Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, podjąłem decyzję o nieprocedowaniu na tym posiedzeniu Sejmu kwestii powołania pana posła Marcina Ociepy na funkcję wicemarszałka – powiedział Czarzasty podczas konferencji prasowej.

Marszałek Sejmu zapowiedział, że sprawa wyboru wicemarszałka wróci na jednym z wrześniowych posiedzeń.

Jak dodał, sierpień ma być czasem, w którym sytuacja w PiS się wyjaśni. – W przeciągu najbliższego miesiąca, czyli w sierpniu, wszystkie procesy, które się rozpoczęły, zakończą się. A może do tego dojdą nowe procesy, które też będą wymagały czasu. Będziemy procedowali zmiany na pierwszym lub drugim posiedzeniu Sejmu we wrześniu, w zależności od rozwoju sytuacji – powiedział.

Czarzasty zwrócił się do polityków PiS

Podczas środowej konferencji w sejmie marszałek skierował również słowa do polityków Prawa i Sprawiedliwości. – Uspokójcie się, znajdźcie jakiś rozsądek. Jak znajdziecie, to Sejm odniesie się do wszystkich tych zjawisk. Sierpień ogłaszam miesiącem rozsądku i nostalgii. Kieruję to do koleżanek i kolegów z PiS – mówił.

Odnosząc się do trwającego sporu wewnątrz ugrupowania, dodał: – Te słowa kierowaliście do tej pory do innych formacji, m.in. do Lewicy. Czujecie na sobie te wypociny. Poczujcie, jak ten smród działa. Popatrzcie, jakie to jest niesmaczne.

PiS zgłosiło Marcina Ociepę

Kandydaturę Marcina Ociepy na stanowisko wicemarszałka Sejmu ogłosił w poniedziałek przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Sam Marcin Ociepa ujawnił, że o swojej kandydaturze dowiedział się kilka dni temu podczas rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

– Postrzegam tę kandydaturę całkowicie ponad tym, co się dzieje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Świadczy o tym zarówno poparcie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mateusza Morawieckiego – powiedział w rozmowie z RMF24. Polityk odniósł się również do słów byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że jest "ojcem chrzestnym" tej kandydatury. – Sukces ma wielu ojców. I bardzo dobrze. Ja bym chciał, żeby wszystkie kluby parlamentarne głosujące nad moją kandydaturą miały poczucie, że jestem ich wicemarszałkiem – zaznaczył.

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