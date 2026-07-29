Ochronić Gietrzwałd. W czwartek ważna konferencja w Sejmie

Na profilu Komitetu Obrony Gietrzwałdu w social mediach pojawiła się informacja zawierająca podstawowe informacje o przedsięwzięciu i sytuacji Sanktuarium.

Obrona Gietrzwałdu w Sejmie

"Jutro 30 lipca o godz. 11.00 w Sejmie RP odbędzie się Konferencja Prasowa poświęcona Obronie Gietrzwałdu. Tematem przewodnim będą kroki, jakie należy podjąć ws. skutecznej ochrony tego Świętego miejsca, jak również podsumowanie dotychczasowych akcji w tym mających na celu objęcie ochroną konserwatorską miejscowości Gietrzwałd wraz z ochroną panoramy oraz podniesienie Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do rangi Sanktuarium Narodowego" – czytamy.

"W tym samym czasie odbywać się będzie także sesja Rady Gminy, na której ma zostać uchwalony plan ogólny. Uczestniczyć w niej będą mieszkańcy gminy w tym nasza delegacja, ale także i wszystkie osoby zainteresowane. Miejmy nadzieję, że niszczycielskie zamiary wójta Jana Kasprowicza ostatecznie nie zostaną zaakceptowane przez Radę Gminy i wykaże się ona choć odrobiną rozsądku" – przekazano.

Szczelna zabudowa wokół Sanktuarium

Sprzeciw dotyczy planu ogólnego gminy, a konkretnie skali planowanej tam industrializacji, która w daleko idącym zakresie ma zmienić otoczenie Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Przeciwko przedsięwzięciu protestuje część mieszkańców, liczne organizacje społeczne, w tym Komitet Obrony Gietrzwałdu.

Szczególne niepokojący jest plan budowy 7-hektarowej farmy fotowoltaicznej na tzw. błoniach gietrzwałdzkich. Jest to dokładnie to miejsce, w którym odbywają się uroczystości związane z objawieniami Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gromadzące licznie ludzi z całej Polski.

Komitet Obrony Gietrzwałdu alarmuje, że chodzi nie o pojedynczą inwestycję, tylko o całościową zmianę funkcji terenów wokół miejscowości. Gietrzwałd i jej otoczenie mają zostać szczelnie obudowane halami, magazynami i innymi formami przemysłu. To – jak podkreśla Jacek Wiącek z Komitetu – budzi sprzeciw mieszkańców, którzy chcą zachować spokojny i sakralny charakter miejsca szczególnie ważnego dla polskiej tradycji religijnej.

Miejsce objawień Matki Bożej

Gietrzwałd to jedyne uznane przez Kościół miejsce objawień Matki Bożej, które trwały między 27 czerwca a 16 września 1877 roku. Matka Boża zwracała się do widzących w języku polskim, w gwarze warmińskiej. Okoliczne wioski stanowiły wysepki polskości, otoczone przez niemieckojęzyczną ludność Prus. Wydarzenia na Warmii pomogły w odrodzeniu ducha religijnego Polaków oraz przyczyniły się do wzmocnienia postaw patriotycznych w okresie zaborów.

W 2024 roku powstał film dokumentalny "Gietrzwałd 1877. Wojna światów" w reżyserii Grzegorza Brauna, opowiadający o tamtych wydarzeniach w kontekście geopolitycznym XIX wieku, kiedy na polskim terytorium mogło dojść do wojny rosyjsko-niemieckiej.