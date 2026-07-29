Niemiecka prasa ubolewa: Polacy coraz gorzej oceniają Niemcy

Dziennik opisuje, jak wydarzenie wpłynęło na postrzeganie Niemiec nad Wisłą.

"Inżynierowie" i "wzbogacanie kultury"

"Die Welt" zauważa, że po zamachu w Berlinie w polskich mediach społecznościowych, obok kondolencji dla rodziny ofiary, pojawiło się wiele komentarzy dotyczących niemieckiej polityki migracyjnej. Jak pisze autor tekstu Philipp Fritz, sprawca był określany przez internautów mianem "inżyniera" oraz osoby "wzbogacającej kulturę". Gazeta odnotowuje, że w Polsce coraz częściej przedstawia się Niemcy jako kraj, w którym, z powodu masowej migracji, mieszkańcy przestają czuć się bezpiecznie.

Dziennik podkreśla jednocześnie, że rząd Donalda Tuska po tragedii zachował powściągliwość. "Polski rząd reaguje na tę straszną tragedię w Berlinie w sposób opanowany. Nie podąża też – przynajmniej na razie – za nastrojami w mediach społecznościowych" – podaje "DW".

Coś zepsuło się w relacjach

Zdaniem autora zamach w Berlinie wpisuje się w pogarszający się obraz Niemiec w Polsce. "Coś zepsuło się w stosunkach polsko-niemieckich" – ocenia "Die Welt", dodając, że kolejne ataki oraz przestępstwa z udziałem cudzoziemców mają wpływ na postrzeganie Niemiec przez Polaków.

Gazeta przypomina zamach na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie w 2016 roku, którego ofiarą został polski kierowca Łukasz Urban. Wspomina także o napaści na polskiego turystę w Monachium w 2023 roku. W tekście pada również stwierdzenie, że "w Niemczech więcej Polaków padło ofiarą islamskiego terroryzmu niż w samej Polsce".

Polska bezpieczniejsza od Niemiec?

Autor artykułu powołuje się na dane Statista, według których w Polsce wskaźnik zabójstw wynosi od 0,66 do 0,8 na 100 tys. mieszkańców. Jak zaznacza, w wielu niemieckich miastach jest on wyższy. "Die Welt" pisze również, że wielu Polaków dostrzega pogorszenie bezpieczeństwa za Odrą – od bójek na odkrytych basenach po kolejne zamachy terrorystyczne.

Według gazety w 2025 roku po raz pierwszy więcej osób wyemigrowało z Niemiec do Polski niż z Polski do Niemiec. Jednym z powodów ma być malejące poczucie bezpieczeństwa.

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