Żurek szkoli prokuratorów. Zapowiada walkę z przestępstwami m.in. wobec Ukraińców

Ponad 100 prokuratorów przeszło szkolenia i prowadzi tego typu sprawy. Jak poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zmiany mają zwiększyć skuteczność ścigania sprawców i ograniczyć liczbę umorzeń.

Ponad 100 przeszkolonych prokuratorów

O nowym projekcie Waldemar Żurek poinformował w TVP Info. Jak podkreślił, resort od wielu miesięcy obserwuje narastającą falę nienawiści wobec cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.

– Przygotowaliśmy w prokuraturze specjalny projekt. Ponad 100 prokuratorów zostało specjalnie przeszkolonych w tym zakresie. Pracują w prokuraturach rejonowych, ale także trzech w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, gdzie mamy bardzo dużo takich zgłoszeń – powiedział minister.

Więcej aktów oskarżenia

Żurek przekazał, że analizy wykazały dużą liczbę zgłoszeń dotyczących przestępstw na tle narodowościowym, jednak tylko niewielka część spraw trafiała do sądu. – To było bolączką prokuratury. Dlatego stworzyliśmy taki zespół. W bardzo krótkim okresie mamy już ponad 280 aktów oskarżenia skierowanych do sądu, więc te zmiany w strukturze prokuratury zadziałały – powiedział.

Minister zapewnił również, że poprawiła się współpraca z policją. – Jednego dnia mamy incydent, kolejnego dnia ten człowiek siedzi już w areszcie i za chwilę mamy już akt oskarżenia w sądzie. Ja tu nie ustąpię, będę monitorował te zespoły prokuratorów – zapowiedział.

Pobicie Ukraińców we Wrocławiu

Zapowiedzi ministra pojawiły się po głośnym pobiciu obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Do zdarzenia doszło 27 lipca około godz. 18.30 przy ul. Okulickiego. Para została zaatakowana przez kilku mężczyzn.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że do początku czerwca 2026 r. osoby narodowości ukraińskiej były ofiarami przestępstw 5130 razy. W całym 2025 r. odnotowano 10 620 takich przypadków. W 2024 r. było ich 10 595, natomiast rok wcześniej – ponad 11 tys.

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