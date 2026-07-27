Wyciekło nagranie z przesłuchania Kaczyńskiego. Prokuratura zabrała głos

10 czerwca zeznania w prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież składał Jarosław Kaczyński. Przesłuchanie prezesa PiS trwało 10 godzin.

Wyciek nagrań z przesłuchania Kaczyńskiego ws. tzw. dwóch wież

W poniedziałek do mediów wyciekły nagrania z przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego. Opublikował je portal goniec.pl.

Głos w sprawie wycieku nagrań z przesłuchania prezesa PiS zabrała prokuratura.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające w związku z opublikowaniem dziś w internecie nagrania z przesłuchania świadka Jarosława Kaczyńskiego w sprawie tzw. dwóch wież, które stanowi załącznik do protokołu przesłuchania świadka" – przekazała na platformie X.

Prokuratura podkreśliła we wpisie, że "jedyną osobą która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 § kk". "Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, karze pozbawienia wolności do lat dwóch" – zaznaczyła prokuratura.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież

25 czerwca prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież.

Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało wszczęte przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie 10 lutego 2025 roku. Sprawa związana była z niedoszłymi planami wybudowania dwóch wieżowców na należącej do powiązanej z PiS spółki Srebrna, działce w Warszawie.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że trzy opisane kwestie śledztwa umorzone zostały "wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego".

Jednym z pełnomocników Geralda Birgfellnera, austriackiego biznesmana, który w postępowaniu miał status pokrzywdzonego, był mec. Roman Giertych, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej.

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