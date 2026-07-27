Fauci kłamał ws. śmiertelności z powodu COVID-19? Ujawniono zapiski z dziennika

Fox News informuje, że wpisy w dzienniku z lutego 2020 roku wskazują, że wskaźnik śmiertelności przypadków wynosi 0,2–0,3 proc., jednak później lekarz zeznał ustawodawcom, że jest on wyższy.

Antony Fauci koordynował walkę z COVID-19 w Stanach Zjednoczonych.

Ujawniono dziennik Fauciego. Mijał się z prawdą w sprawie śmiertelności z powodu COVID-19?

Wpisy z początku 2020 roku z ujawnionego osobistego dziennika lekarza, który prowadził podczas pandemii COVID-19 pokazują, że według jego prywatnych szacunków wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 był znacznie niższy niż ten, który zeznał pod przysięgą przed Kongresem.

Działalność Fauciego od lat jest poddawana intensywnej analizie ze względu na swoje podejście do kierowania reakcją USA na pandemię koronawirusa oraz domniemane powiązania z chińskim laboratorium, w którym powstał wirus.

Fauci złoży wyjaśnienia przed senacką komisją

W środę ponownie złoży wyjaśnienia przed senacką Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych, aby opowiedzieć o niedawno ujawnionych aktach osobowych.

– Stwierdzona śmiertelność, biorąc pod uwagę wszystkie dane, w tym dane z Chin, wynosi około 3 proc. Początkowo wynosiła 2 i 3 proc. – powiedział Fauci w zeznaniach przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów 11 marca 2020 roku.

Podczas przesłuchania, które odbyło się zaledwie kilka tygodni po dotarciu wirusa do USA, kongresmen Michael Cloud, republikanin z Teksasu, poprosił go o porównanie śmiertelności spowodowanej COVID-19 ze śmiertelnością wywołaną sezonową grypą.

– Myślę, że jeśli policzymy wszystkie przypadki infekcji o minimalnych objawach lub bezobjawowych, to prawdopodobnie obniży to śmiertelność do około 1 proc., co oznacza, że jest ona 10 razy bardziej śmiertelna niż grypa sezonowa – powiedział.

Wskaźnik śmiertelności na COVID-19 niższy, niż ten, który zeznał Fauci?

Jednak 8 lutego 2020 roku, około miesiąc przed zeznaniami przed kongresem, Fauci prywatnie stwierdził, że jego zdaniem wskaźnik śmiertelności wirusa jest znacznie niższy, niż później zeznał.

– (Były dyrektor CDC) Tom Frieden zadzwonił do mnie dziś rano i omówiliśmy różne aspekty epidemii – napisał Fauci w dzienniku. Dodał, że „jesteśmy zgodni co do tego, że to zachowuje się jak groźna grypa pod względem zakaźności, a mianownik jest znacznie większy niż 34 867 (powyżej), co sprawia, że współczynnik śmiertelności (CFR) wynosi raczej 0,2-0,3 proc. – napisał.

Według zapisków Fauciego, w tamtym czasie odnotowano 34 687 przypadków wirusa i 724 zgony, co stanowi nieco ponad 0,2 proc.

Anthony Fauci pełnił funkcję dyrektora Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) podczas pandemii, a po raz pierwszy zaangażował się w walkę z COVID-19 na początku pandemii, w czasie pierwszej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 2022 roku za prezydentury Joe Bidena.

Fauci śledził, jak przedstawiają go media

Ponadto Fauci w swoich dziennikach śledził jego rosnące wpływy i wystąpienia prasowe oraz to, jak był

– Duży artykuł ukazał się w "Washington Post". Bardzo pochlebny. Sytuacja z moją krajową i międzynarodową sławą jest wybuchowa i naprawdę niewyobrażalna – napisał w dzienniku 21 maja 2020 roku.

Dodał, że "nie będzie przesadą stwierdzenie, że dziś jestem najsłynniejszą i najbardziej omawianą osobą w kraju i jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób na świecie".

Fauci zauważył też w dzienniku, że rozwija "bardzo wyjątkową i interesującą relację" z Donaldem Trumpem.

Jego dziennik jest ozdobiony zrzutami ekranu nagłówków, które o nim wspominały, w tym artykułem z "New York Times" z marca 2020 roku zatytułowanym: "To nie jego pierwsza pandemia, dr Anthony Fauci trzyma się faktów".

W zapisie z 8 sierpnia 2020 roku odniósł się do innego artykułu z "Washington Post" zatytułowanego: "Podczas gdy Fauci walczy z pandemią i polityką, jego wdzięczni sąsiedzi czczą go jak bohatera".

Fox News zwróciło się do Uniwersytetu Georgetown i Wydziału Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Georgetown, gdzie Fauci pełni funkcję wybitnego profesora w szkole medycznej, z prośbą o komentarz dotyczący wpisów w czasopismach naukowych w zestawieniu z oświadczeniami publicznymi. Do czasu publikacji nie otrzymało odpowiedzi.

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