"Ona by zamiotła". Polityk PiS o wspólnej liście prawicy

Z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej wynika, że liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 33,5 proc. poparcia. To oznacza spadek aż o 5,4 pkt proc. Drugie w sondażu PiS ma 22,3 proc. poparcia. To spadek o 4,7 pkt proc.

Konfederacja może liczyć na 15,8 proc. poparcia. To wzrost o 4,1 pkt proc. Konfederacja Korony Polskiej notuje 10,5 proc., co z kolei oznacza wzrost o 1,2 pkt proc.

W Sejmie znalazłaby się także Nowa Lewica z poparciem na poziomie 5,99 proc. (wzrost o 0,8 pkt proc.) oraz Rozwój Plus. Gdyby były premier Mateusz Morawiecki założył partię i wystartował samodzielnie w wyborach, miałby szansę zdobyć 5,49 proc. poparcia.

Koalicja z Konfederacją? Jaki o możliwym wariancie

Taki wynik oznacza dla partii prawicowych potrzebę budowania koalicji. Do możliwego scenariusza odniósł się we wtorek europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki.

Polityk nie wykluczył w rozmowie z Polsat News możliwości przyszłych rządów z Konfederacją. – Na pewno będziemy stawiać postulaty. Jednym z głównych będzie to, aby natychmiast podnieść drugi próg podatkowy, dlatego że chcemy postawiać na klasę średnią – powiedział deputowany do PE. – Jeden z tak zwanych elementów naszego najnowszego planu, planu Przemysława Czarnka, który polega na tym, że podniesiemy drugi próg podatkowy ze 120 do 180 tysięcy i do 360 tysięcy dla małżonków, po to, żeby w Polsce rosła klasa średnia i żeby ludzie mieli więcej pieniędzy w portfelu – przypomniał.

Patryk Jaki podkreślił, że Karol Nawrocki jest doskonałym prezydentem, ale nie jest przywódcą na prawicy. Jego zdaniem, taką rolę odgrywa Jarosław Kaczyński. Zaznaczył jednocześnie, że Nawrocki jest "przywódcą wśród prezydentów europejskich" i to "jednym z najwybitniejszych".

Problemem "prorosyjskie tendencje"

Europoseł PiS przyznał, że chciałby wspólnej listy prawicy do Senatu, ale "trudno powiedzieć", czy uda się do niej doprowadzić. – Uważam, że gdyby w ogóle powstała taka wspólna lista prawicowa, z pewnymi wyjątkami oczywiście, to ona by zamiotła, mówiąc językiem młodzieżowym – powiedział Jaki. Polityk stwierdził, że problemem są "prorosyjskie tendencje, które widać w Konfederacji".

Deputowany do PE zaznaczył, że wspólna lista prawicy w wyborach do Sejmu RP "po prostu zdecydowanie bierze i wygrywa wybory". – Uważam, że jest szansa. (...) Takie małe formacje też będziemy brać pod uwagę – powiedział Patryk Jaki, nawiązując do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego.

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