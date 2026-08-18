"Bezczelny jak zawsze". Polityk uderza w Tuska

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajął się m.in. projektem ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Propozycja Ministerstwa Infrastruktury ma uprościć procedury administracyjne oraz skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe i budowlane.

Premier przed posiedzeniem Rady Ministrów zwrócił się z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego. – Mam jedną prośbę. Na miłość Boga, niech panu nawet nie przyjdzie do głowy taki pomysł, aby zawetować tę ustawę, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. (…) Niech panu nawet nie przyjdzie do głowy, aby zawetować tę ustawę – zaapelował Donald Tusk.

Gliński kpi z Tuska: Przyspieszacz

Sytuację skomentował na portalu X poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński.

"Tusk udaje, że chce przyspieszyć inwestycje infrastrukturalne i poucza Prezydenta Nawrockiego, by ten ich nie blokował. Bezczelny jak zawsze. Człowiek, który zablokował CPK, opóźniał terminale, gazo i naftoporty, atom, nawet odbudowę Pałacu Saskiego, nie mówiąc o innych inwestycjach w kulturze..." – napisał były wicepremier i minister kultury.

"W stolicy jego partia rządzi 20 lat i inwestycje tyle tu przeciętnie trwają? I Prezydent coś Panu Premierowi opóźnia? Przyspieszacz w znalazł... bo za rok wybory..." – dodał Gliński [pisownia oryginalna – przyp. red.].

Szefernaker: Tusk przeszedł dziś samego siebie

Do słów premiera Donalda Tuska odniósł się w mediach społecznościowych również szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"Donald Tusk przeszedł dziś samego siebie" – napisał na portalu X prezydencki minister.

Jak zaznaczył Szefernaker, "na posiedzeniu rządu zaapelował do Prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował rozwiązań dotyczących m.in. portu zewnętrznego w Gdyni, rozwoju portu w Świnoujściu i dróg prowadzących do portów Trójmiasta". "Tylko, że Karol Nawrocki zaproponował te strategiczne inwestycje już 17 października 2025 roku w projekcie 'Tak! Dla Polskich Portów'" – zwrócił uwagę szef Gabinetu Prezydenta RP.

Polityk podkreślił, że "przez miesiące prezydencka inicjatywa czekała w Sejmie", a "dziś rząd przedstawia podobne rozwiązania jako własne". "Prawie rok spóźnienia. W Sejmie blokują, na rządzie kopiują!" – zaznaczył Paweł Szefernaker.

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