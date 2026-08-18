"Przeszedł dziś samego siebie". Prezydencki minister o Tusku

Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajął się m.in. projektem ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego w zakresie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Propozycja Ministerstwa Infrastruktury ma uprościć procedury administracyjne oraz skrócić czas oczekiwania na kluczowe decyzje środowiskowe i budowlane. Zmiany mają objąć m.in. inwestycje w sektorze transportu, gospodarki morskiej oraz gospodarki wodnej. Inwestycje mają mieć nadany status priorytetowy ze względu na znaczenie dla bezpieczeństwa i potrzeb obronnych państwa. Celem projektu ustawy ma być ograniczenie barier biurokratycznych i umożliwienie sprawniejszej realizacji przedsięwzięć strategicznych.

Premier przed posiedzeniem Rady Ministrów zwrócił się z apelem do prezydenta Karola Nawrockiego. – Mam jedną prośbę. Na miłość Boga, niech panu nawet nie przyjdzie do głowy taki pomysł, aby zawetować tę ustawę, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. (…) Niech panu nawet nie przyjdzie do głowy, aby zawetować tę ustawę – zaapelował.

Szefernaker: W Sejmie blokują, na rządzie kopiują!

Do słów premiera Donalda Tuska odniósł się w mediach społecznościowych szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker.

"Donald Tusk przeszedł dziś samego siebie" – napisał na portalu X prezydencki minister.

Jak zaznaczył Szefernaker, "na posiedzeniu rządu zaapelował do Prezydenta Karola Nawrockiego, by nie wetował rozwiązań dotyczących m.in. portu zewnętrznego w Gdyni, rozwoju portu w Świnoujściu i dróg prowadzących do portów Trójmiasta". "Tylko, że Karol Nawrocki zaproponował te strategiczne inwestycje już 17 października 2025 roku w projekcie 'Tak! Dla Polskich Portów'" – zwrócił uwagę szef Gabinetu Prezydenta RP.

Polityk podkreślił, że "przez miesiące prezydencka inicjatywa czekała w Sejmie", a "dziś rząd przedstawia podobne rozwiązania jako własne".

"Prawie rok spóźnienia. W Sejmie blokują, na rządzie kopiują!" – zaznaczył Paweł Szefernaker.

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