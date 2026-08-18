Petycja ws. zmiany hymnu na biurku Nawrockiego. Jest odpowiedź

Petycja wpłynęła do KPRP 1 lipca 2026 r. Następnie została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej prezydenta i przekazana właściwym komórkom organizacyjnym kancelarii.

Jak podaje "Fakt", autor dokumentu nie wyraził zgody na ujawnienie swoich danych ani informacji o podmiocie, w którego interesie została złożona petycja.

"Bogurodzica" w miejsce "Mazurka Dąbrowskiego". Kto chce zmiany hymnu Polski?

Wnioskodawca zwrócił się o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której celem byłoby zastąpienie "Mazurka Dąbrowskiego" "Bogurodzicą".

W uzasadnieniu wskazano na historyczne i kulturowe znaczenie średniowiecznej pieśni, określając ją jako najstarszy hymn narodu polskiego oraz utwór o szczególnym znaczeniu dla polskiej tradycji.

Autor petycji zwrócił również uwagę na najstarszy zachowany zapis "Bogurodzicy", pochodzący z początku XV wieku i znajdujący się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

W dokumencie zakwestionowano także okoliczności, w których "Mazurek Dąbrowskiego” został w 1927 r. oficjalnie uznany za hymn Polski.

Kancelaria Prezydenta ucina sprawę

Prezydenckie Biuro Mediów i Listów przekazało redakcji dziennika "Fakt", że samo rozpatrywanie petycji nie oznacza prowadzenia prac nad zmianą hymnu.

"Kancelaria Prezydenta RP nie prowadzi prac legislacyjnych nad projektem ustawy mającej na celu zmianę hymnu państwowego z «Mazurka Dąbrowskiego» na «Bogurodzicę»" – podkreślono w odpowiedzi.

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