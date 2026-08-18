Prezydencki minister uderza w Czarzastego. "Jest obowiązkiem marszałka"

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, napisał na platformie X, że "obowiązkiem marszałka Czarzastego jest sprawne i rzetelne prowadzenie prac parlamentarnych".

Szefernaker uderza w Czarzastego. Chodzi o prezydenckie projekty ustaw

"Sejm tymczasem zajmuje się powoływaniem ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zamiast sprawami, którymi Polacy żyją na co dzień: kosztami życia, cenami energii, podatkami, rozwojem państwa, emeryturami i bezpieczeństwem" – ocenił.

Paweł Szefernaker zauważył, że 21 z 22 prezydenckich projektów ustaw jest mrożonych w różnych miejscach marszałkowskiej chłodni. "Trzem ustawom nawet nie nadano numerów druków, a procedowanie 18 pozostałych jest wstrzymywane i hamowane" – dodał.

Takie projekty złożył do Sejmu Karol Nawrocki

Prezydencki minister stwierdził, że "tani prąd, niższy PIT, godna emerytura, Stop Banderyzmowi, Tak dla Polskich Portów – to nie są abstrakcyjne hasła". "To sprawy dotyczące codziennego życia polskich rodzin, ich portfeli, bezpieczeństwa i przyszłości naszego państwa. Dziś wszystkie te projekty są zawieszone przez marszałka Czarzastego" – napisał.

Szef gabinetu Karola Nawrockiego wyliczył też projekty ustaw, które zgłosił do Sejmu prezydent Karol Nawrocki:

Tak dla CPK – 07.08.2025 PIT Zero. Rodzina na Plus – 08.08.2025 Ochrona polskiej wsi – 09.08.2025 – zyskała aprobatę Parlamentu i została podpisana przez Prezydenta RP 9 marca 2026 r. Mrożenie cen energii – 21.08.2025 Ustawa ukraińska – 25.08.2025 Technologie Przełomowe – 29.08.2025 Stop Banderyzmowi – 26.09.2025 Obywatelstwo polskie – 26.09.2025 Tak! Dla Polskich Portów – 17.10.2025 Godna Emerytura – 03.11.2025 Tani prąd –33% – 07.11.2025 Prawo o ruchu drogowym – 07.11.2025 Fundusz Medyczny – 18.11.2025 Ochrona zwierząt – 02.12.2025 Górnictwo węgla kamiennego – 04.02.2026 Prawo do sądu – 19.02.2026 O Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych – 10.03.2026 Zmiana Kodeksu postępowania karnego – 27.03.2026 Ochrona funkcji produkcyjnej wsi – 07.04.2026 Rynek kryptoaktywów – 06.05.2026 O świadczeniach opieki zdrowotnej – 11.06.2026 Ustanowienie Dnia Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych – 28.06.2026.

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