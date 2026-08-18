Prezydencki minister uderza w Czarzastego. "Jest obowiązkiem marszałka"
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Prezydencki minister uderza w Czarzastego. "Jest obowiązkiem marszałka"

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Paweł Szefernaker skrytykował Włodzimierza Czarzastego
Paweł Szefernaker skrytykował Włodzimierza Czarzastego Źródło: PAP
Paweł Szefernaker skrytykował Włodzimierza Czarzastego za to, że Sejm nie proceduje prezydenckich projektów ustaw.

Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, napisał na platformie X, że "obowiązkiem marszałka Czarzastego jest sprawne i rzetelne prowadzenie prac parlamentarnych".

Szefernaker uderza w Czarzastego. Chodzi o prezydenckie projekty ustaw

"Sejm tymczasem zajmuje się powoływaniem ministra na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zamiast sprawami, którymi Polacy żyją na co dzień: kosztami życia, cenami energii, podatkami, rozwojem państwa, emeryturami i bezpieczeństwem" – ocenił.

Paweł Szefernaker zauważył, że 21 z 22 prezydenckich projektów ustaw jest mrożonych w różnych miejscach marszałkowskiej chłodni. "Trzem ustawom nawet nie nadano numerów druków, a procedowanie 18 pozostałych jest wstrzymywane i hamowane" – dodał.

Takie projekty złożył do Sejmu Karol Nawrocki

Prezydencki minister stwierdził, że "tani prąd, niższy PIT, godna emerytura, Stop Banderyzmowi, Tak dla Polskich Portów – to nie są abstrakcyjne hasła". "To sprawy dotyczące codziennego życia polskich rodzin, ich portfeli, bezpieczeństwa i przyszłości naszego państwa. Dziś wszystkie te projekty są zawieszone przez marszałka Czarzastego" – napisał.

Szef gabinetu Karola Nawrockiego wyliczył też projekty ustaw, które zgłosił do Sejmu prezydent Karol Nawrocki:

  1. Tak dla CPK – 07.08.2025
  2. PIT Zero. Rodzina na Plus – 08.08.2025
  3. Ochrona polskiej wsi – 09.08.2025 – zyskała aprobatę Parlamentu i została podpisana przez Prezydenta RP 9 marca 2026 r.
  4. Mrożenie cen energii – 21.08.2025
  5. Ustawa ukraińska – 25.08.2025
  6. Technologie Przełomowe – 29.08.2025
  7. Stop Banderyzmowi – 26.09.2025
  8. Obywatelstwo polskie – 26.09.2025
  9. Tak! Dla Polskich Portów – 17.10.2025
  10. Godna Emerytura – 03.11.2025
  11. Tani prąd –33% – 07.11.2025
  12. Prawo o ruchu drogowym – 07.11.2025
  13. Fundusz Medyczny – 18.11.2025
  14. Ochrona zwierząt – 02.12.2025
  15. Górnictwo węgla kamiennego – 04.02.2026
  16. Prawo do sądu – 19.02.2026
  17. O Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych – 10.03.2026
  18. Zmiana Kodeksu postępowania karnego – 27.03.2026
  19. Ochrona funkcji produkcyjnej wsi – 07.04.2026
  20. Rynek kryptoaktywów – 06.05.2026
  21. O świadczeniach opieki zdrowotnej – 11.06.2026
  22. Ustanowienie Dnia Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych – 28.06.2026.

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Źródło: DoRzeczy.pl / x.com
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