Tyle Polacy zaoszczędziliby na rachunkach za prąd. "Gdyby Tusk i Czarzasty nie blokowali"

„Od 137 dni prezydencki projekt ustawy »Tani Prąd -33 proc.« czeka na rozpatrzenie w Sejmie!” – przekazał szef Gabinetu Prezydenta RP, Paweł Szefernaker.

„Sprawdź, ile zaoszczędziłbyś na rachunku za prąd, gdyby Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty nie blokowali propozycji prezydenta Karola Nawrockiego” – dodał, polecając adres strony internetowej: ustawataniprad.pl.

Prezydent podpisał inicjatywę ustawodawczą "Tani prąd -33 proc."

7 listopada 2025 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą „Tani prąd -33 proc”..

– Proponuję jako prezydent Polski realny „miecz” do wycięcia z rachunków Polaków na energię elektryczną tych obciążeń, których Polacy nie powinni ponosić – mówił Karol Nawrocki prezentując projekt ustawy.

Cztery filary projektu "Tani prąd -33 proc."

Karol Nawrocki wyjaśnił wówczas, że projekt ustawy opiera się na czterech filarach:

likwidacji dodatkowych opłat (OZE, opłaty mocowej, opłaty kogeneracyjnej i opłaty przejściowej),

ograniczeniu kosztów certyfikatów,

obniżeniu opłat dystrybucyjnych,

zmianie zasad bilansowania systemu.

– Musimy wrócić także do stawki 5 proc. VAT za prąd – stwierdził Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że „efektem tych wszystkich zmian będzie to, że ponad 800 zł będą mogły rocznie oszczędzić polskie rodziny na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych”.

Realizacja obietnicy Nawrockiego z kampanii wyborczej

„Tani prąd –33 proc”. to realizacja kolejnego zobowiązania Karola Nawrockiego z Planu 21 postulatów przedstawionych Polakom jeszcze w czasie kampanii wyborczej.

