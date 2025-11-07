"Nie tylko tarcza, ale i miecz". Nawrocki zaprezentował ważny projekt

Dotrzymując złożoną w kampanii wyborczej obietnicę prezydent Karol Nawrocki zaprezentował w piątek projekt ustawy obniżającej ceny prądu o 33 proc. Propozycja składająca się z czterech strategicznych punktów została symbolicznie podpisana przez głowę państwa oraz skierowana do Sejmu.

Karol Nawrocki prezentuje projekt ustawy. Tak chce obniżyć ceny prądu

– Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków, polskich rachunków, rachunków Polaków na energię elektryczną tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni, a dzisiaj za transformację energetyczną Polacy płacą, jak wiemy, podwójnie – mówił Karol Nawrocki.

Na strategię prezydenta składa się likwidacja dodatkowych opłat, takich jak: OZE, opłaty mocowa, kogeneracyjna i przejściowa. – trzeba te opłaty po prostu wyciąć z rachunków na energię elektryczną – podkreślał prezydent.

– Drugi filar to ograniczenie kosztów certyfikatów, trzeci: obniżenie opłat dystrybucyjnych i czwarty: zmiana zasad bilansowania systemu, tak, by jego koszty pokrywały tylko podmioty powodujące jego niezbilansowanie – tłumaczył.

Według Nawrockiego, konieczny jest również powrót do 5-procentowej stawki VAT za prąd. – To się udawało w czasie tarczy antyinflacyjnej i to jest kierunek, jaki rysuje właśnie moja propozycja ustawodawcza – wskazał. Efektem tych wszystkich zmian, podkreślał prezydent, będzie to, że ponad 800 złotych polskie rodziny rocznie będą mogły oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych.

– Budżet państwa polskiego na tym nie straci, bowiem środki z ETS zostaną po prostu przekierowane. Dla tych, którzy są wyznawcami prymatu europejskich rozwiązań, ja nim oczywiście nie jestem, przypominam, że jest to ruch zgodny z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Już od roku 2024 100 proc. środków z ETS powinno służyć finansowaniu transformacji – powiedział Nawrocki.

Apel do posłów

W swoim przemówieniu głowa państwa zaapelowała do wszystkich środowisk politycznych w parlamencie, aby przyjąć projekt, który usystematyzuje polski rynek energii elektrycznej a Polacy będą płacić mniej za prąd.

