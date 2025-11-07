"Nie tylko tarcza, ale i miecz". Nawrocki zaprezentował ważny projekt
"Nie tylko tarcza, ale i miecz". Nawrocki zaprezentował ważny projekt

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania eksperckiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie poświęconego cenom energii elektryczne
Prezydent RP Karol Nawrocki podczas spotkania eksperckiego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie poświęconego cenom energii elektryczne Źródło: PAP / Paweł Supernak
Zobowiązany swoim słowem wobec wyborców, odpowiedzialny za los polskich przedsiębiorstw proponuję nie tylko tarczę, ale i miecz, by wyciąć obciążenia, których Polacy nie powinni ponosić – oświadczył w piątek prezydent Karol Nawrocki.

Dotrzymując złożoną w kampanii wyborczej obietnicę prezydent Karol Nawrocki zaprezentował w piątek projekt ustawy obniżającej ceny prądu o 33 proc. Propozycja składająca się z czterech strategicznych punktów została symbolicznie podpisana przez głowę państwa oraz skierowana do Sejmu.

Karol Nawrocki prezentuje projekt ustawy. Tak chce obniżyć ceny prądu

Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję jako prezydent Polski realny miecz do wycięcia z rachunków, polskich rachunków, rachunków Polaków na energię elektryczną tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni, a dzisiaj za transformację energetyczną Polacy płacą, jak wiemy, podwójnie – mówił Karol Nawrocki.

Na strategię prezydenta składa się likwidacja dodatkowych opłat, takich jak: OZE, opłaty mocowa, kogeneracyjna i przejściowa. – trzeba te opłaty po prostu wyciąć z rachunków na energię elektryczną – podkreślał prezydent.

– Drugi filar to ograniczenie kosztów certyfikatów, trzeci: obniżenie opłat dystrybucyjnych i czwarty: zmiana zasad bilansowania systemu, tak, by jego koszty pokrywały tylko podmioty powodujące jego niezbilansowanie – tłumaczył.

Według Nawrockiego, konieczny jest również powrót do 5-procentowej stawki VAT za prąd. – To się udawało w czasie tarczy antyinflacyjnej i to jest kierunek, jaki rysuje właśnie moja propozycja ustawodawcza – wskazał. Efektem tych wszystkich zmian, podkreślał prezydent, będzie to, że ponad 800 złotych polskie rodziny rocznie będą mogły oszczędzić na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych.

– Budżet państwa polskiego na tym nie straci, bowiem środki z ETS zostaną po prostu przekierowane. Dla tych, którzy są wyznawcami prymatu europejskich rozwiązań, ja nim oczywiście nie jestem, przypominam, że jest to ruch zgodny z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Już od roku 2024 100 proc. środków z ETS powinno służyć finansowaniu transformacji – powiedział Nawrocki.

Apel do posłów

W swoim przemówieniu głowa państwa zaapelowała do wszystkich środowisk politycznych w parlamencie, aby przyjąć projekt, który usystematyzuje polski rynek energii elektrycznej a Polacy będą płacić mniej za prąd.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: 300polityka.pl
Czytaj także